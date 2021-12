Hasta 6000€ de multa para aquellos que no hayan realizado un trámite con su carnet

2021 llega a su fin, un año muy intenso en el terreno del mundo del automóvil, donde hemos vivido importantes noticias, anuncios de lo más relevante y, como no podía ser de otra manera, lanzamientos muy esperados y revolucionarios. Sin embargo, en esta ocasión la finalización del año implica también la llegada de nuevas normas que, a partir ya de mañana 1 de enero de 2022, habrá que comenzar a cumplir a rajatabla.

El año que hoy nos deja se lleva consigo también el Brexit, el proceso por el cual Reino Unido se ha separado definitivamente de la Unión Europea, un proceso largo y tedioso que, lamentablemente, también ha tenido consecuencias para los miles de ciudadanos británicos que, en la actualidad, residen en España. Y es que si bien cualquier ciudadano europeo puede utilizar su carnet de conducir nacional para circular por los países miembros de la Unión, los conductores británicos ya no tienen esa facultad.

Hace ya semanas que la DGT venía alertando y avisando de la necesidad de llevar a cabo ciertos trámites para que esos permisos de conducir no quedasen invalidados para seguir utilizándose en nuestro país, un trámite cuya fecha límite está fijada, precisamente, en hoy mismo 31 de diciembre de 2021.

Multas de hasta 6000€ si no has actualizado tu carnet

¿Qué va a suceder ahora con todas estas personas que, residiendo y conduciendo aquí, cuentan con un permiso de conducir expedido en territorio británico? Pues que, o bien han solicitado el cambio y la obtención del permiso de conducir expedido en España o tienen que dejar de utilizar sus vehículos desde mañana, ya que esos permisos británicos dejan de tener validez en nuestro territorio, de la misma manera que los españoles que residan en Gran Bretaña y no hayan actualizado sus carnets tampoco podrán conducir en Inglaterra a partir de mañana.

Si estoy en esta situación y detectan que estoy conduciendo a partir del 1 de enero de 2022, ¿qué puede pasar? Básicamente podemos afirmar que te has metido en un lío muy gordo: al no haber realizado el "canje" del permiso de conducir, los agentes de tráfico considerarán que estás conduciendo de manera ilegal al no contar con permiso de conducir y, por tanto, podrás recibir una generosísima sanción económica que, dependiendo de la situación de cada caso, puede alcanzar los 6000€.

También te puede interesar: ¿Pensando en viajar al extranjero? Así puedes conseguir el carnet internacional