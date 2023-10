La inteligencia artificial (IA) y su impacto en el mundo laboral ha sido uno de los temas clave en la segunda jornada de METAFUTURO 2023. Durante todo el día, en las distintas mesas, charlas y entrevistas que han tenido lugar en el Ateneo de Madrid, los retos y oportunidades que la IA plantea para el futuro del sector han estado en el centro de la conversación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido de que el control de la IA siempre debe ser humano y se ha referido a cómo los sesgos en los algoritmos se convierten en un factor de discriminación.

Uno de los ejemplos que ha puesto ha sido el de uno que penalizaba a los trabajadores que tenían más bajas por enfermedad. "Debe haber un respeto absoluto a los derechos laborales", ha insistido. "Se trata de combinar derechos humanos y laborales".

En una Mesa redonda moderada por la periodista de laSexta Irene Rupérez, con el título: 'IA: los retos del empleo del futuro', Díaz, que se encontraba acompañada del exsecretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital José María Lassalle; y el doctor en Ciencias Políticas Víctor Lapuente, ha anunciado lafirma de una declaración conjunta con la administración Biden "para el manejo del uso de los algoritmos".

Según ha dicho, se trata de un momento clave porque "nos jugamos una bifurcación entre una sociedad tecno feudalista o una sociedad democrática donde tengamos regulación mínima en el planteamiento laboral que hagamos". Para Díaz, "España ha hecho norma revolucionaria. Fruto del diálogo social, con una altura de miras brutal".

Por su parte, en cuanto al avance tecnológico y el futuro laboral, el líder del PP, Alberto Núñez Feijooha señalado que "No puede ser que en España haya demanda de puestos de trabajo y ser el país con mayor paro de la UE, algo no funciona entre el sistema educativo y el mercado". También se quejaba Paula San Luis, la directora de CaixaBank Dualiza, quien decía que "la preocupación de las empresas no es la inflación, es la falta de talento".

A este respecto,Iñaki Peralta, CEO de Sanitas y BUPA Europa y Latinoamérica decía que la tecnología iba a ser clave en el desarrollo de las capacidades y, además, por la integración de la tecnología para optimizar la salud pública.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quienes también participaron este martes en MATAFUTURO, destacaron la importancia de mejorar la calidad de vida en las ciudades, para lo que también es clave la IA.