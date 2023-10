Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), abrió la segunda jornada de la segunda edición de METAFUTURO. Y en su discurso, cargó contra la gestión política de España en este último lustro y habló de una posible colaboración con el PSOE para modernizar la economía.

"Siempre es importante un ejercicio de reflexión de la realidad que vivimos. En un mundo lleno de acontecimientos que suceden tan rápido, es necesario parar, escuchar y reflexionar para hacer un proceso de análisis. Y esto influirá en el futuro. Hay un continuo de gente que se resigna, gente que utiliza excusas para justificar su fracaso y gente que utiliza eso para prepararnos mejor y seguir mejorando para mejorar las oportunidades y España tiene que estar en ese tercer grupo" comenzó Feijóo su discurso.

Además, el líder del PP cargó contra la gestión del PSOE: "La incertidumbre de no poder determinar el futuro no puede llevarnos a dejar de formar parte del cambio. España tiene que intentar liderar ese proceso. No podemos quedarnos aislados como un país mediocre. La mejor manera de evitarlo es adelantarnos con reformas. La situación española no es buena porque no lo hemos hecho bien en el último lustro. En estos últimos 5 años hemos retrocedido en la renta per cápita y aumentado la gente que vive en el umbral de pobreza".

Feijóo se atrevió a señalar el camino a seguir para España en diferentes reformas: "Hemos de reducir la deuda pública. Necesitamos corregir nuestras cuentas desviadas y traer talento e inversión. Además de mantener nuestros sector tradicionales como la agricultura o el turismo, también tenemos que invertir en tecnología. Tenemos un precio de luz un 21% más caro que la media de la UE".

Sobre la transición energética, el líder del PP también resaltó que España debe potenciar las energías renovables: "Necesitamos una política energética sin ideología. El cambio climático es una amenaza y tenemos energías renovables que hay que poner en valor".

Las ayudas económicas de la Unión Europea también tuvieron lugar dentro del discurso de Feijóo, que resaltó que esas ayudas son una muestra del problema de la economía española: "Los fondos europeos nos los dan porque nuestra economía no tira. Los últimos que hemos conseguido no son fondos, son préstamos. ¿Y cuales han sido las empresas que han recibido los fondos? No lo sabemos. A pesar de que la UE pide transparencia".

¿Un posible cuerdo PP-PSOE?

Feijóo criticó a Pedro Sánchez por su gestión al frente del Gobierno en funciones y sus intentos de pactar con los partidos independentistas: "Difícilmente vamos a mantener un buen rumbo si el capitán del barco está cambiando constantemente de opinión. Un Estado no puede tener éxito si su gobernabilidad se sustenta en aquellos que quieren acabar con el Estado".

"Nos intranquiliza que estemos blanqueando al brazo político de una organización terrorista. Estamos blanqueando a partidos que tienen en sus listas a personas que están condenas por delitos de sangre. Una buena noticia para los españoles sería que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para hacer reformas para modernizar la economía y asegurar servicios públicos de calidad", concluyó el líder del PP dejando caer un posible pacto con el PSOE.