Teresa Parejo, directora de sostenibilidad de Iberia, ha participado en la primera jornada de los Encuentros Metafuturo 2023, que ha tenido lugar este 19 de enero en Fitur. Parejo ha charlado junto con Carlos Giner, Chief Commercial Officer de Commercial & Clean Energies de Cepsa, sobre el resto de 'Cómo descarbonizar el transporte aéreo'.

Teresa Parejo afirmó que, aunque parezca un trabajo arduo, en realidad la descarbonización que se plantéa con los biocombustibles no implica cambiar la flota ni la infraestructura del aeropuerto, como sí lo haría el hidrógeno verde. Los biocombustibles sostenibles de aviación (Sustainable Aviation Fuel, SAF) se pueden utilizar actualmente con los motores actuales en una mezcla en hasta el 50%. El problema es que aún el mercado no está suficientemente desarrollado, no hay producción suficiente.

En este sentido, ha destacado el acuerdo estratégico suscrito con Cepsa para avanzar en el uso de los biocombustibles, así como el compromiso de todo el grupo IAG por una aviación más sostenible.

Parejo ha subrayado que "la sostenibilidad no se puede hacer de manera individual o aislada o en silos. Esto es un trabajo de todos, pero no solamente entre lo privado y lo privado, también con el sector público alianzas público-privadas, y con la propia sociedad".

La responsable de Iberia ha afirmado que apuestan por dar un "salto exponencial. Queremos que la gente entienda el esfuerzo que estamos haciendo y también que las administraciones y el gobierno nos ayuden a impulsarlo, a través de incentivos como está ocurriendo en otros lugares del mundo". Parejo ha recordado, además, que el sector aéreo es de difícil descarbonización, pero no por ello están mirando hacia otro lado.