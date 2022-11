El mundo digital avanza y tanto el abuso como la carencia de la tecnología pueden amenazar nuestros derechos fundamentales. Seguridad, privacidad y educación. En España medio millón de niños no disponen de ordenador que les permita seguir los planes educativos. De esto vamos a hablar en las jornadas de MetaFuturo, del 21 al 24 de noviembre y que podrán seguir en laSexta.com.

Y es que la tecnología llena nuestra rutina hasta el punto de parecernos imposible vivir sin ella. Nos movemos, trabajamos y estudiamos en un entorno digital. Por eso quienes no tienen acceso a este "nuevo mundo" pueden ver vulnerados sus derechos fundamentales. Sobre todo los niños y su derecho a la educación.

En España, 100.000 hogares con ingresos bajos no pueden conectarse a Internet. Eso aísla por completo a las familias con menos recursos e impide su desarrollo. Especialmente al hablar de niños. No es solo un problema de conexión, también de material. Con los datos sobre la mesa, son medio millón de niños los que en España no tienen ordenador en su casa.

Unicef denuncia que la falta de conectividad de los niños les impide competir en la economía moderna y los aísla del mundo. Un mundo en el que según los datos de la organización son 1.300 millones los niños entre 3 y 17 años los que no tienen acceso a internet en su hogar.

La tecnología y cómo impacta en nuestro día a día será uno de los temas de los que hablará Steve Wozniak, cofundador de Apple, el próximo 24 de noviembre en Metafuturo. Las jornadas organizadas por laSexta y que podrán seguir en directo a través de laSexta.com.