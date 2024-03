La automoción y el arte han estado unidos los últimos años en Madrid de la mano de Art Car, el concurso de arte de Lexus en el que uno de sus coches sirve como lienzo para la creación artística. Y en esta edición número 43 de ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, la creación artística ganadora es RX Kumano Kodo, obra del artista zaragozano José Moñú.

Pero esta no es única experiencia es directora de Lexus España desde enero de 2020. La marca japonesa, patrocinador oficial de ARCO, ha puesto todas sus miradas en el arte en los últimos quince años, como ha explicado a Metafuturo Mar Pieltain, directora de Lexus España.

Pieltain ha explicado cómo fue ese salto de la marcha coches a usar el arte como una forma de promoción y "dar un paso más allá en esa conexión con las personas": "Pensamos cómo podríamos hacer vivir experiencias únicas a nuestros clientes y qué mejor que el arte y el diseño, para sentir e inspirar", ha añadido.

En esa sexta edición del concurso Art Car 2023, el proyecto ganador hace un homenaje ancestral a la peregrinación japonesa. Además, han apoyado otras propuestas artísticas en Urvanity Art, Feria Internacional de Nuevo Arte Contemporáneo. Si has paseado por las céntricas calles de Madrid y te has encontrado con esculturas nuevas, se trata de The power of Kúu, otra propuesta abanderada por Lexus con la que promocionan el Kúu, un concepto de origen japonés que define un espacio vacío, imposible de medir o pesar, donde el poder de crear no tiene límites.

Estos ejemplos son solo dos de todos los planes que tiene la marca para promocionar el arte, tal y como explica Pieltain en esta entrevista que puedes ver al completo sobre estas líneas.