Segundo Píriz, rector de la Universidad UNIE, ha trazado las líneas de lo que considera que debe ser la universidad del futuro. En METAFUTURO, Píriz cree que esa universidad pasa por dar "soluciones a los desafíos de la sociedad" en "un nuevo tiempo" en el que la docencia no solo debe adaptarse, sino que tiene que ser "cabeza de la innovación".

"Veo una universidad de futuro donde el profesor va a tener más importancia que nunca. Hay que poner al estudiante más en el centro, es lo más importante. La universidad no solo es docencia. La primera misión es la transmisión del conocimiento, formar a ciudadanos cultos, libres y solidario", asegura.

Además, Píriz cree que no hay que olvidar las Humanidades en el proceso de enseñanza para que se trabaje el "espíritu crítico". "Un universitario no es una máquina, no podemos formar a personas como si fuesen robots. Además de formar, tenemos que no descuidar las Humanidades. Educar en valores es uno de nuestros objetivos", agrega.

Uno de los avisos que lanza Píriz en su ponencia es que hay que "cambiar la manera de enseñar" ante esos retos que hacía referencia en una nueva era, explicando que la manera de enseñar hasta ahora "pierde sentido", como mandar trabajos para hacer en casa o que el profesor sea un mero transmisor de conocimiento.

"Habrá que educar a los estudiantes para que en lugar de contestar a las preguntas, sepan formular preguntas inteligentes, que es más difícil. Y cambiar la manera de evaluar", agrega Píriz.