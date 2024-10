La salud mental es todavía una asignatura pendiente en muchos terrenos, también en el deporte, aunque por fortuna cada vez se habla más de ello y las cosas, con respecto a años y generaciones anteriores han cambiado un mundo. Así, y en estas segunda jornada de Metafuturo 2024, Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca (y hermana de Blanca Fernández-Ochoa); Edurne Pasabán, alpinista e ingeniera y Josep Alfonso, director general de Fundación AXA, hablan junto a Mamen Mendizábal sobre la importancia de la salud mental en el deporte.

Datos aportados por un estudio realizado por AXA en más de 16 países señala que el 34% de los españoles dicen tener actualmente, algún tipo de problema de salud mental. Es decir, reconocer que actualmente lo tienen y los datos han empeorado hasta 8 puntos con respecto al años anterior. Además y tal como expone Alfonso, "más del 60% de los entrevistas te reconocen que se sienten estresados".

Por otro lado, un dato relevante y sin duda, preocupante: aunque pocas veces se habla del suicidio en los medios -es cierto que cada vez más-, el estudio de AXA indica que precisamente el suicidio es la causa más frecuente de muerte en los jóvenes.

Centrándonos en el deporte, como confiesa Lola Fernández-Ochoa la salud mental era "el elefante en la habitación" que nadie quería ver. "No se hablaba de ello y aún sabiendo que necesitabas ayuda, era imposible pedirla. Estamos hablando de otras generaciones. Por suerte ahora no es así, pero en el deporte de hace unos años, si tu decías que tenías un problema de este tipo, podían, por ejemplo, no convocarte. Y así, varios deportistas han callado por miedo".

Edurne Pasabán, alpinista e ingeniera asegura que está cambiando "porque hoy estamos aquí hablando de ello". Ella sufrió problemas de salud mental en 2006 y ni siquiera su entorno lo identificaba, porque el tabú lo impedía.

A día de hoy, "el deporte y la salud mental se está dando cuenta que tiene que ir de la mano. Que es importante estar bien física y mentalmente, aunque todavía hay mucho recorrido que hacer", afirma la alpinista, insiste en la importancia de pedir ayuda, de saber pedir ayuda.

Precisamente eso, es lo que cuenta también Lola Fernández-Ochoa. "Hay gente que ha pasado por lo que he pasado yo, voy por la calle y me paran y me dicen que pueden ponerse en mi piel", confiesa. Y es que hay que arropar también a la familia porque cuando un familiar tuyo o un ser querido le sucede algo así, "la familia se queda destrozada" y, además, aparece en ocasiones " sentimiento de culpa", reconoce Lola.

"Lo único que puede echarse en cara de no haber 'ayudado a Blanca' es que alguna vez le dije de pedir ayuda y ella me decía que no, porque le daba vergüenza. Y yo le respeté. Cuando Blanca muere por susidio, yo me escondí porque me daba vergüenza, y ahora me da vergüenza haber tenido vergüenza. Por ello, yo les diría a los familias que pidan ayuda", confiesa Lola, quien asegura que la fundación ayudan al deportista con la parte psicológica, cuando las federaciones no ofrecen ese servició tan importante y también en la retirada del deportista. En el vídeo, podemos ver completa este coloquio tan crucial sobre la salud mental.