La emergencia migratoria es un asunto muy importante para la mayoría de gobiernos dentro de la Unión Europea y también un tema que se ha tratado en METAFUTURO con una charla entre Paula Farias, expresidenta de Médicos Sin Fronteras, y el europarlamentario y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar.

Farias comenzó su intervención de manera contundente: "Parece que las cosas van bien y no es así. Nosotros empezamos en 2014 cuando Italia pidió ayuda a la UE con 'Mare Nostrum' y Europa le dijo que no. Entonces pusieron en marcha la 'Operación Sofía' que cambia de la búsqueda y el rescate al mandato del control de fronteras. En aquel momento Médicos Sin Fronteras dijo que se planteaba un escenario de desastre humanitario porque los rescates de 'Mare Nostrum' ya no se iban a producir"

"Decidimos ponernos en marcha cuando era todo muy ajeno a nosotros. Compramos un barco, lo adaptamos para rescates... Empezamos de la nada y nos coordinamos con los guardacostas. Italia nos recibió con los brazos abiertos. Estuvimos rescatando a personas durante un largo tiempo, pero empezaron las trabas burocráticas, nos paraban el barco... A finales de 2015 ya nos paraban por motivos surrealistas. Cada vez salen más regulaciones que dificultan el operativo humanitario. Hay una intención de convertir el mar en una frontera", añadió.

La expresidenta de Médicos Sin Fronteras también sacó a relucir el término 'externalización de fronteras': "¿Qué es la externalización de fronteras? Pagarle a un país para que asume tus responsabilidades y hay un elemento de que asuma tus contradicciones. Hay países que sabes que van a emplear metodologías que vulneran derechos, que van a contener la frontera a tiros, que van a acoger a las personas en condiciones indignas. Europa está pagando esa actividad y es un poco lamentable".

"Cuando nosotros empezamos a trabajar en el Mediterráneo, no había guardacostas, habían grupos armados libios que eran parte de las redes de tráfico.. Incluso disparaban a la patera o a nosotros. Era una violencia tal que muchos se tiraban al agua. Al poco tiempo empezó el blanqueo de esos grupos armados. Al final esa franja se acabó asignando a Libia y ya no se llama a las organizaciones, sino a Libia, que les vuelve a mandar a los centros de retención de los que se están escapando. Se está poniendo el control de fronteras y la seguridad por encima de los derechos y la protección de los individuos" describió Farias.

Por último, la experta en acción humanitaria señaló que ahora mismo hay una batalla en el ámbito político al respecto de la migración: "Se está jugando un pulso entre esas posturas que quieren normalizar eso y entre esas personas que quieren poner una línea roja en el respeto. Y ese pulso, lamentablemente, se está ganando a favor de normalizar el maltrato. Las ONG se sienten escuchadas si se reúnen. Otra cosa es que llegue a algún sitio, pero más allá de escuchar, las cosas no llegan".

¿Qué es METAFUTURO?

METAFUTURO se presenta como un proyecto único sobre el futuro de la sociedad, en un escenario de debate y reflexión acerca de los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. Se trata de un evento organizado en diferentes jornadas, que acoge como ponentes a referentes nacionales e internacionales tanto del sector privado como de las instituciones públicas, con el fin de estudiar, analizar y abordar el futuro próximo de la sociedad, siempre desde un punto de vista optimista.

Este evento, que trata de arrojar luz sobre la oscuridad de la desinformación, busca ver cuáles son los siguientes pasos a dar hacia una sociedad más sostenible, fomentando el espíritu crítico así como la diversidad y el pluralismo. La segunda edición de METAFUTURO está organizada en cuatro jornadas, cada una de ellas dividida en diferentes bloques temáticos, sobre los que hablarán expertos en la materia.