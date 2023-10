En la primera jornada de METAFUTURO también estuvo Jesús Alonso, presidente de Ford España, que explicó a los asistentes del Ateneo de Madrid una nueva tecnología innovadora que cambiará la forma de conducir para siempre.

"Hace unos días presentamos una nueva tecnología que permite conducir sin las manos en el volante y los pies en los pedales. Lo único que tienes que hacer es mirar la carretera. Ford fue pionera desde el inicio y lo sigue siendo", comentó Alonso acerca de esta nueva implementación de la marca estadounidense.

Al ser una tecnología tan innovadora, podrían existir reticencias como una posible sanción en forma de multa, pero Jesús Alonso confirmó un acuerdo con la DGT: "Lo homologamos el mes pasado con la aceptación de la DGT, que han contactado con la policía para que no haya multas. Le hemos llamado 'BlueCruise' e instalado en el Mustang Mach-E, que es un coche eléctrico. Funciona juntando varias tecnologías como la velocidad de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, radares y cámaras"

Eso sí, por el momento, este avance de Ford solo se podrá utilizar en autovías y autopistas: "El sistema está homologado para autovía y autopista. El sistema se puede activar cuando estás en determinadas carreteras, pero son más de 28.000 kilómetros en España".

"Es una tecnología muy sencilla. El conductor tiene que pulsar un botón y el coche analizará las condiciones y, si son aptas, te permitirá quitar las manos. Con esta tecnología tienes que seguir mirando la carretera, pero te quitas la tensión porque los radares y las cámaras no se cansan. El coche detectará si alguien se cruza, se adaptará la velocidad al tramo... Yo lo he probado en autovía y con mucho tráfico es cuando te puedes relajar más. La conducción es mucho más tranquila", explicó el presidente de Ford.

Ante la duda de la seguridad y su posible mal uso, Jesús Alonso también tranquilizó: "El coche, por seguridad, te empieza a avisar si no estás mirando. Empieza a frenar progresivamente hasta ponerse a 10 km/h. Lo hemos lanzado en Estados Unidos hace dos años, después de más de un millón de kilómetros de test sin incidentes. A partir de ese momento, tenemos más de 200.000 clientes que lo está utilizando y ninguno nos ha reportado un accidente".

Además, el presidente de Ford España explicó un poco más su funcionamiento: "Es un servicio de suscripción. El coche ya se puede pedir y el 'BlueCruise' se puede usar por meses o de forma permanente. En el futuro, iremos aplicando esta tecnología en futuras gamas, ahora mismo solo está en el Mach-E que es 100% eléctrico".

Esta nueva tecnología estará en los coches eléctricos y, aunque Alonso destacó que España va retrasada en su venta, no será un impedimento en los planes de Ford: "En España estamos un poco retrasados en la venta de coche eléctricos, que está entorno al 5%. En otros países, como Noruega, la venta ya está en el 80%. Nosotros ya estamos en el camino de vender solo coches eléctricos a partir de 2030. Queremos que haya más puntos de carga".

"Los coches eléctricos son mejores que los de combustión. No solo por el tema medioambiental. Mi compañero noruego me comentó que es impresionante ir por la calle y no escuchar los coches. El coche eléctrico también mejora con el tiempo, se puede aplicar modificaciones que se saquen posterior a su gama", concluyó.