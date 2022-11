Javier Azorín, responsable de Desarrollo, Talento y Cultura de Iberdrola, ha reconocido la enorme falta de mujeres en el sector energético, un fenómeno multicausal y que, como ha dicho, no solo afecta a España sino que es global. "Las chicas no están yendo al sector energético donde hay empleabilidad y salarios altos, es un problema mundial", ha afirmado. Azorín alertaba además que este hecho hará empeorar en el futuro la brecha salarial entre hombre y mujeres porque ellas no accederán a puestos bien remunerados.

En su opinión, "tenemos que aprender a deconstruir determinados relatos que hacen que las chicas no vengan al sector energético". Azorín se ha referido también a la "carencia espectacular de conocimiento los responsables de orientar a esas chicas en edades tempranas para explicarles las bondades"

Preguntado por algún ejemplo de un perfil de mujer que destaque en su empresa, ha hablado de Esther, que fue la primera operadora de parque eólico en Europa. "Nos tuvimos que ir a por ella cuando estaba estudiando su ciclo de Formación Profesional a Guadalajara porque nos dijeron que había una chica con unas notas excelentes con una actitud increíble y que nos iba perfecta". Nosotros tratamos de arraigar el talento a la zona, es decir, tenemos un parque eólico, unos parques eólicos en Manchón en Guadalajara perfecto porque es gente de la zona que se queda en su pueblo. Tenemos más ejemplos como ella, hay otras mujeres liderando equipos multidisciplinares deslocalizados también.

De hecho, Azorín ha explicado cómo desde Iberdrola, en especial desde el año 2017, trabajan a través de diversos proyectos en diferentes etapas formativas para fomentar la presencia de mujeres en el mundo STEAM. Según ha explicado, su fin principal es presentar a personas de entre 12 y 30 años las oportunidades del sector energético.

Azorín ha abierto la segunda jornada del evento Metafuturo de AtresMedia, que durante cuatro días reúne en Madrid a expertos de diversos ámbitos de conocimiento para debatir sobre los grandes desafíos del momento con la vista puesta en el futuro.