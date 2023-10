Las jornadas METAFUTURO han abordado los riesgos y oportunidades de la Inteligencia Artificial (IA) desde la perspectiva de multitud de sectores afectados, y uno de ellos es también la publicidad. Por ello, el escenario del Ateneo de Madrid ha contado este jueves con el análisis de dos actores importantes de Dentsu Media & Performance, grupo publicitario líder en España.

Jaime López-Francos, presidente de Dentsu Media & Performance, y Ángel López, su director de digitalización (Chief Digital Officer, en su cargo original el inglés), han destacado el importante papel que tiene la publicidad como motor económico de las empresas, por un lado, y como garante de la sostenibilidad de los ingresos de los medios de comunicación: "La publicidad tiene que estar acompañando para que los medios sean libres y veraces", ha afirmado López-Francos. En esa línea, el presidente de la compañía ha resaltado la importancia de hacer reales los compromisos: "Sostenibilidad es una palabra preciosa pero no hay que decirlo, hay que hacerlo".

Por su parte, Ángel López ha querido resaltar cómo la publicidad ha evolucionado en la misma línea que la sociedad de las redes sociales, en la que hay una competencia brutal por captar la dividida atención del público: "La atención que prestamos a un contenido en entornos sociales es menos de dos segundos", ha asegurado, por lo que las agencias publicitarias y sus clientes tienen un gran "reto para enganchar a los consumidores".

Ante este reto, López-Francos ha querido incidir en que, ante todo, deben prevalecen los valores, y que debe ser "creíble" y "relevante" para que la publicidad funcione.

La IA: adaptarse sí o sí

Sober el impacto de la IA, el responsable de digitalización de Dentsu ha recordado que la IA "lleva con nosotros diez años" y que viene "para quedarse": "Existen estimcaciones de que el 50% de nuestras horas de trabajo va a estar impactadas por la IA".

En su opinión, la IA va a servir a la publicidad a "ser más ágiles", "a tomar mejores decisiones" y a "generar mejor contenido". Además, ha aportado un visión optimista frente a la idea de una masiva destrucción de empleo: "Nos va a obligar a formarnos, sí, pero no va a arrasar con los puestos de trabajo". No obstante, "las personas que trabajen con IA sí que van a reemplazar a las que no", ha rematado. Puedes ver en el vídeo superior la intervención de estos dos expertos al completo.

Última jornada de METAFUTURO

Con esta jornada, Atresmedia se ha adentrado por último día en los retos globales del futuro. A lo largo de los cuatro días que ha durado esta edición, METAFUTURO ha reunido a referentes mundiales como Frances Haugen, autora de La verdad sobre Facebook, o Dimitri Murátov, Premio Nobel de la Paz en 2021, para hablar de libertad de expresión y del poder de las grandes empresas tecnológicas, así com ha importantes figuras políticas.

Através de una serie de ponencias, encuentros y mesas redondas, los invitados han abordado otros grandes retos que vive la humanidad, como el cambio climático o la crisis migratoria. Todas estas ponencias están dispolnibles en laSexta.com, así como en atresplayer.