Antonio Turiel, científico experto en energías, fue otro de los ponentes que se ha pasado en esta segunda edición de METAFUTURO. En su caso, para charlar acerca de la situación actual y el futuro de las energías del planeta.

Y el científico se mostró negativo respecto a la situación actual del tema de energías: "El problema de la sostenibilidad es que es un concepto muy manoseado. Significa no utilizar más recursos de los necesarios y no contaminar más de lo que el planeta pueda absorber. Son tareas sencillas, pero que no hacemos ni de coña. Este año será un máximo histórico de emisiones".

"El problema es que tenemos que afrontar muchas crisis y solo nos centramos en una. La manera lógica de afrontarlos es de manera integral, de todos a la vez. El planeta no está en peligro, lo está la existencia de la raza humana. Por eso tenemos que actuar. Somos nosotros los que vamos en contra de nosotros mismos", añadió.

Uno de los principales problemas que abordó Turiel fue el de la gasolina y el diésel: "La gente se suele fijar en el tema del coche. La UE tiene una política de cambio a coches eléctricos muy rápida, pero porque ya se sabía que la producción de petróleo estaba bajando. Desde 2005 ha bajado un 18%, pero el problema es el diésel. Hay países que ya están gestionándolo, como Argentina. Y va a pasar aquí. Y la falta de diésel afecta a la industria, a la agricultura... y no tenemos sustituto".

Esta situación afecta a la temperatura global, por lo que Turiel advirtió de lo que puede suceder en el territorio español: "En España entraremos en dos años en temperaturas medias de 50 grados en verano. Tenemos que emprender cambios importantes. Hay tiempo para actuar, no para perderlo".

Por ello, Turiel comentó que se debe acometer el cambio al uso de energías renovables: "Tenemos que hacer una transición a un modelo 100% renovable. La falacia en la que está subida en esta sociedad es que ese 100% es menos de lo que hay ahora, pero eso podría servir para cubrir nuestras necesidades".

"Las renovables son sistemas que producen electricidad, pero eso es el 20% de la energía se consume. En España es el 23%. Nadie comenta que el consumo de España y de la UE está cayendo desde el 2008. Estamos vendiendo la idea de que vamos a hacer una sustitución de energía que no sabemos cómo se hace. No podemos prometer que el hidrógeno verde solucionará todo. Está bien el desarrollo, pero le queda mucho tiempo", matizó.

El científico señaló que se está trabajando en soluciones, pero eso no garantiza resolver el problema: "La ciencia tiene sus plazos y a lo mejor nunca consigues lo que planteas. Hay cosas que no se pueden hacer. Es imprudente pensar que vaya a suceder un milagro tecnológico que nos cubra la necesidad que tenemos. Hay una serie de problemas que no sabemos cómo resolver. De momento, con lo que tenemos, sabemos que nos podemos ir al garete".

El problema de la energía es global, pero la falta de recursos hace a Antonio Turiel pensar que la batalla se tiene que librar de manera regional: "Empezaría a preocuparme menos por lo que haga el resto de mundo. Vamos a una situación que la energía escaseará y será todo más regional. Si encuentras la solución, ya te copiarán".

Y en esa labor de buscar soluciones, el papel clave lo tienen las empresas, las más necesitas de esa solución para poder continuar con su producción de cualquier material: "Las empresas tienen una actitud muy proactiva de saber qué está pasando. Ellos intentarán reducir su consumo de energía para que puedan seguir adelante. Las empresas pueden encontrar las alternativas".

Por último, Turiel pidió sinceridad para afrontar la situación: "Hay que hacer planteamientos realistas. Una cosa que le ha pasado a la industria eólica es que no había los beneficios que se planteaban. Acortamos sus plazos por desesperación, por ver que se están acabando los combustibles fósiles. No podemos engañar a la gente haciendo pensar que este cambio es sencillo. No se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Estamos chocando contra los límites del planeta".

METAFUTURO, en busca de respuestas

La segunda edición de METAFUTURO pone el foco en cuestiones como los límites de la inteligencia artificial, la emergencia climática, migratoria y energética y los desafíos de España en el futuro. Líderes nacionales e internacionales buscan arrojar luz sobre la oscuridad de la desinformación.

Estas jornadas pretenden descifrar cuáles son los siguientes pasos que dar hacia una sociedad más sostenible, fomentando el espíritu crítico, así como la diversidad y el pluralismo.

Esta nueva edición supone una ambiciosa apuesta del grupo Atresmedia en busca de respuestas a los principales desafíos del mundo. METAFUTURO se celebra en el Ateneo de Madrid los días 16, 17, 18 y 19 de octubre.