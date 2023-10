Isabel Orbe, directora general de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y de su fundación científica, reclama una estrategia para lograr el objetivo del 70% de supervivencia contra el cáncer. Para llegar a ello, hay que "ordenarse" y "poner en valor la actividad que la sociedad científica puede hacer".

"Tenemos que ver más allá de periodos electorales, más allá de cuatro años. Se estima que uno de cada dos niños que nacen hoy van a tener cáncer, y una de cada tres niñas", advierte Orbe en METAFUTURO, una ponencia en la que ha destacado los avances que se han hecho desde 1950.

Para alcanzar el objetivo, "no basta con poner dinero". "Vengo de Londres y nos decía una investigadora española: 'Con 30 años he podido entrar a mi primera hipoteca; mi primer jefe, en Salamanca, con 48 años'. Cómo hacemos atractiva la ciencia para que se pueda investigar en España. No puedes poner foco en plazas o innovación y no estar al año que viene. Como país, tenemos que priorizar. Esto no es Estados Unidos, no podemos disparar a todo", comenta.

Sin embargo, España está muy por detrás en inversión con respecto a nuestros vecinos europeos. Si aquí dedicamos 330 euros por habitante en I+D, en Francia dedican 800 euros y la media europea asciende a más de 1.000 euros. "Estamos muy lejos y aún así somos extremadamente buenos. Nos estamos quedando en la primera parte, formamos fenomenal, pero no estamos innovando", lamenta Orbe.

"Habrá 300.000 nuevos casos de cáncer en el año 2030, de los que casi el 40% son casos en edad laboral", añade, un reto en el que la AECC está poniendo el foco "sosteniendo" a 1.500 investigadores españoles. "Construir edificios está chupado, lo que se trata es de rellenarlos de conocimiento e investigadores", agrega Orbe, que muestra su incredulidad con la facilidad que se han introducido los vapeadores en España: "Ves pasárselo de unos jóvenes a otros y dices 'dios mío'".

"El 40% del cáncer se puede prevenir con hábitos saludables: tabaco, deporte, alimentación, sol...", afirma Orbe, un dato que llama la atención a Lorena García y que da carpetazo a una importante ponencia en METAFUTURO.