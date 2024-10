Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta hablan sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la Justicia Española y cómo puede mejorarla, así como las dificultades y efectos negativos que puede acarrear. Es evidente que la IA puede agilizar la Justicia, pero ¿es capaz de tomar decisiones imparciales?

"Tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos", se muestra tajante el ministro; y añade: "Tenemos unas cifras de desafección que son altas, no excesivamente en comparación con otros países europeos". "La imagen que tenemos es de experiencias personales y, en muchas ocasiones, no podemos recordarlo como algo bonito. A esto se suma que son momentos poco agradables en la vida y también depende de la experiencia de la imagen general que se tiene la Justicia". A esta imagen negativa contribuyen "los retrasos prolongados y las resoluciones incomprensibles para la ciudadanía". "Cuando una resolución es coherente, no es noticia", destaca. Y eso es algo que tienen que trabajar desde el Gobierno para mejorar la imagen. "Tenemos que trabajar en ella", se compromete, por que van a a "llevar a cabo reformas que van a poner la Justicia en el siglo XXI".

Con este objetivo, han "aprobado normas, como el real decreto ley de digitalización, que ya está en vigor". "Es la mayor transformación en décadas", señala Bolaños, y espera que se apruebe, "antes de terminar el año, una reforma para dar mayor eficiencia al servicio de justicia para dotar de mayor agilidad y rapidez los conflictos judiciales". Algo que se podría llevar a cabo con la IA.

Y, es que, como destaca Alfonso Pérez Medina en esta conversación, la Justicia es el "servicio peor valorado por los españoles, y eso que ha mejorar en cinco puntos en los últimos cinco años". A esta imagen negativa también contribuye, como destaca el periodista de Tribunales, "la politización de la Justicia, la judicialización de la política y las dificultades para entenderla". "Esto hay que resolverlo, los ciudadanos tienen que entender los trámites que tienen que hacer", resalta.

Agilización de la Justicia

La IA, entre otras cosas, puede ayudar a la agilización de los procesos. "Trámites que antes se hacían en cinco meses, ahora se pueden hacer cinco minutos", destaca Bolaños, ya segura que el Gobierno está "trabajando en un proyecto piloto que va en esta línea". "La IA debe tener un papel clave en la Justicia. Esta facilitará el trabajo a los profesionales, permitirá resumir las resoluciones judiciales en un lenguaje accesible para todos y facilitará el trabajo de los Tribunales", señala, y todo esto gracias a que puede "unir millones de bases de datos".

Desafíos

Pero "unir millones de bases de datos" también tiene sus inconvenientes. Y, es que, toma como fuentes también fake-news que están en la red. Este es uno de los desafíos, que la IA aprenda a diferenciar "lo que es una fuente fiable y fidedigna, de lo que no lo es y es un bulo con una utilización política", señala el ministro.

Entre los desafíos de la IA también se encuentran los sesgos. Pues, como ha ocurrido en otros casos, se discrimina a las personas: "En EEUU se identificó que tenía un mayor sesgo contra las personas de raza negra y que, si eras negro, había mayor posibilidades de que el programa dijera que debías permanecer en prisión hasta que tuvieras sentencia", comenta Bolaños. Una situación similar ocurrió en Países Bajos, donde el programa "perjudicaba a personas con menos renta, más vulnerables y con mayores dificultades". "Esto va a suponer un gran desafío", resalta Félix Bolaños en esta charla.

"Es importante que cualquier algoritmo respete los derechos humanos, la diversidad, la pluralidad", apoya Alfonso Pérez Medina.

Beneficios de la IA en Justicia

En contrapartida, el periodista de laSexta pone como ejemplo una noticia China: "El país inventó un fiscal robot que era capaz de presentar cargos con un 97% de precisión". "¡Esto es fantástico!", señala, pero "tiene que haber alguien que supervise, porque es muy difícil que un robot tenga la sensibilidad de un humano"; y que es esencial en casos de "violencia machista o de abusos sexuales". "El factor humano es importantísimo y tiene que estar presente tanto en el lado de los fiscales, como en el de los jueces", destaca Alfonso Pérez Medina.

Por su parte, Félix Bolaños evidencia que esto no es algo que se pueda conseguir de hoy para mañana y que siempre va a predominar la última palabra de las Fuerzas del Estado. "La IA puede hacer el trabajo previo para dictar sentencia, pero la decisión definitiva es de los cuerpos, son quienes toman la solución".

Eso sí: "Estamos acometiendo la mayor transformación en décadas de la Justicia Española. Es lo nunca visto y lo vamos a hacer en esta legislatura. La Justicia es prioritaria", comenta Bolaños el ministro en esta intervención.

Titulares

"La IA tiene que mejorar la Justicia, pero hay que legislarla y ponerle límites", destaca Alfonso Pérez Medina, periodista de Tribunales de laSexta.

Por su parte, Bolaños defiende que la "IA tendrá un papel importante en la Justicia, facilitará la labor a jueces y magistrados, agilizará los procedimientos; pero hay que garantizar que la IA lo haga con los valores de justicia, igualdad y respeto a los derechos fundamentales".