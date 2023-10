El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha analizado la actual situación política y hablado de las que el cree deben ser las palancas del cambio para impulsar la economía española. En la apertura de la segunda jornada de Metafuturo, un evento organizado por el grupo Atresmedia como un foro de debate sobre los retos del futuro de nuestra sociedad, Feijóo ha destacado la situación "anómala" que atraviesa nuestro país. Haciendo referencia a una posible investidura de Pedro Sánchez con el apoyo del independentismo, y utilizando el símil de un barco, Feijóo ha criticado que "es imposible navegar con una parte de la tripulación que quiere hundir el barco".

"Dicen los marinos que no hay buen viento para quien no sabe a dónde va. Es difícil mantener el rumbo si el capitán cambia de opinión, e imposible llegar a buen puerto si la tripulación está dividida", ha comenzado Feijóo. "Un Estado no puede tener éxito si la gobernabilidad se sustenta en los que quieren acabar dando el timón a quienes quieren hundir el barco. No todo debería valer para ser presidente del Gobierno", ha sentenciado.

Antes, el líder del PP ha defendido la importancia de acometer reformas y de liderar el cambio para ser un país competitivo. Y en un nuevo dardo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Feijóo ha declarado que "España no puede utilizar como excusa acontecimientos adversos. Todos debemos intentar mejorar y buscar todos los alicientes para conseguirlo".

Así, ha señalado varias 'palancas' para hacer posible el cambio, entre ellas un Pan Nacional de Agua para evitar que el sector agroalimentario se pierda. También ha subrayado a España como una "potencia turística" y apostado por no "despreciar" al sector. Señala como tercera palanca para impulsar la economía española, la política energética, que critica "está llena de ideología y es errática". La educación es otro de los ejes que hay que impulsar, según Feijóo, porque "la diferencia entre una persona y otra no es el dinero, es lo que sabe". Habla Feijóo de recuperar el talento fugado. Y señala también como otra de las claves del desarrollo el impulso a la industria. "Hemos perdido miles de puestos", ha denunciado Feijóo. La innovación y la digitalización y la correcta utilización de los Fondos Europeos deben ser otro de los puntos clave para nuestra economía, según el líder del PP, que añade que "nos dan los fondos porque nuestra economía no tira".

Para finalizar, Feijóo ha insistido en el 'error' de Sánchez para ser presidente y ha criticado que se esté ofreciendo "amnistías a personas fugadas de la Justicia a cambio de la Presidencia del Gobierno". Además, ha avisado de que "la aritmética no puede sustituir a la ética". "Cuando un país pierde la ética inicia un cambio que no se sabe a dónde nos lleva", ha sentenciado.