Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, por Coalición Canarias, llega a estas terceras jornadas de Metafuturo 2024, directamente desde el Congreso de los Diputados, tras mantener una reunión con la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de la que dice estar "satisfecho".

"Teníamos asuntos pendientes como son los Presupuestos de 2024 y por supuesto, el tema estrella que es el de la migración y la necesidad que que el Estado pusiese recursos económicos. Al final, son 100 millones lo que vamos a recibir: 50 que ya estaban en los Presupuestos y otros 50 más. Y en diciembre nos veremos para, una vez hechas las liquidaciones, ver si la cuantía es superior. Pero sí hoy estoy satisfecho", responde Clavijo a la periodista de laSexta, Helena Resano.

El presidente explica que llevan desde su Gobierno, trabajando casi un año en la modificación de la ley de la Extranjería, "porque a Canarias siguen llegando menores y no podemos atenderlos con la dignidad que se merecen" y por ello, asegura estar trabajando en "fórmulas jurídicas para que esos menores pueden ser atendidos más dignamente y que no necesariamente tengan que estar en Canarias".

Así, explica el dirigente canario que a finales de este mes, se convocará de nuevo una mesa en la que espera que estén los grandes partidos, tanto el Gobierno como el PP, y una vez allí, "se alcance el acuerdo sobre un documento, en el que ya sólo cabe decir si sí o no, sino en la legitima defensa de los intereses del menor y de Canarias habrá que tomar decisiones", asegura, insistiendo que es partidario del diálogo y que sin duda, es mejor "un mal acuerdo que de un mal juicio".

Sin embargo, la semana pasada se celebraba en el Congreso un debate monográfico sobre migración, donde en vez de hablar de ello, se terminó hablando de ETA. Al respecto, confiesa que sintió "una profunda decepción, porque ves cómo la crispación y el oportunismo político hace que perdamos el norte. Íbamos a hablar de gente que huye del hambre y de niños que han tirado a sus padres por la borda porque no han superado la travestía. Fue un espectáculo lamentable y un mal día, para todos en general".

No al modelo migratorio de Meloni

Por otro lado, y hablando de los diferentes modelos sobre migración, Clavijo responde de forma clara a Resano que no le gusta el modelo Meloni: "Yo no me quedo con el modelo Meloni... Esto de pagar para que los migrantes desaparezcan... No va a haber ni mar ni muro que pueda parar a alguien que está buscando un futuro mejor para su familia, cuando huye del hambre y la muerte. Y eso deberíamos saberlo porque ha ocurrido en la historia de la humanidad", confiesa Clavijo.

Además, señala que "el hecho de Europa esté endureciendo los accesos, lo único que va a conseguir es que las mafias sean más poderosas y que fallezcan más personas intentando alcanzar un futuro mejor". Un hecho que, según explica, desde el gobierno de Canarias, "ya lo advirtieron en su momento" porque "esto viene del pacto migratorio del mandato pasado y hubo eurodiputados de todos los colores que votaron a favor", critica el político.

Igualmente, critica el "caldo de cultivo" que algunos partidos han favorecido sobre los migrantes al equiparar migración con violencia o delincuencia. "Equiparar migración con violencia, un partido que se va de los gobierno porque se reparten 400 menores en un país que tiene 48 millones, amenazas de que no aprueban los presupuestos como ha hecho Vox... Es un sinsentido y despropósito y el Gobierno y las comunidades debemos ser valientes".

Por último, el presidente de Canarias quiere insistir en que "lo importante" es que se ha conseguido que "el Gobierno entienda que la migración no es un problema de Canarias sino de todos, y el Estado tiene que estar presente porque las políticas migratorias son competencias del Estado así como el control de las fronteras".

Y porque además, sostiene, que "cuando se hizo la ley del menor en el 2000, es responsabilidad de las comunidades autónomas, en los preceptos de la ley nunca se contempló un fenómeno como el que estamos viviendo, por eso cambiar la ley de extranjería, para poder adaptarlo a una realidad que va a continuar en el tiempo", afirma Clavijo, lanzando un un mensaje al PP: "Espero que se vuelva a sentar en la mesa de negociación".