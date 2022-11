Alfonso Fernández, Iberian CMO & Head of Ecommerce en Samsung, ha sido otro de los protagonistas de la segunda jornada de Metafuturo, es un evento que busca dar respuesta a los retos y oportunidades que presenta este mundo global, en constante cambio.

El representante de Samsung en el evento, ha hablado de la tecnología con propósito, una plataforma que "da sentido a proyectos" diseñados para "mejorar la vida de las personas rompiendo barreras a través de la tecnología".

Alfonso no ha estado solo, le acompañaban María José Arregui, de la Fundación Luzón, Natali González, de la Once, y Esther Olgado, jefa de Oncología del Hospital la Luz. "Son colaboradores y amigos de la familia Samsung. Esto al final va de personas que saben de lago mas que de tecnología. La tecnología es un medio y necesitamos gente que nos asesore para que estos proyectos sean reales y útiles para la sociedad", asegura.

Una app para los enfermos de ELA

María José Arregui, de la Fundación Luzón, explica que su primera colaboración con Samsung fue un anuncio a gran escala sobre el ELA, dieron a conocer "ante la ciudadanía" lo que era tener esta enfermedad parar una persona.

A partir de ahí, comenzaron a indagar en las necesidades de estos pacientes, los cuales "necesitan ayuda para comunicarse" y Samsung les ofreció "la oportunidad de desarrollar una app para los enfermos de ELA".

Una aplicación que, según explica Alfondo Férnández, "utiliza la cámara de nuestras tablets y permite que el paciente pueda escribir a través del movimiento de los ojos". María José incide en que esto es algo esencial para estos pacientes, porque les devuelve "el contacto con la vida".

Hacer la tecnología accesible a las personas con discapacidad

Natali González, de la Once, ha explicado como las colaboraciones con Samsung están ayudando a crear tecnología accesible a todas las personas con discapacidad, porque todas las "necesidades son diferentes" y todavía no existe un producto 100% accesible.

Desde la Once, ofrecen dos sellos a estos productos. El sello móvil, para teléfonos y tables: y otro con el que certifican tecnología que no sea móvil: cajeros automáticos, consolas, placas de cocina, etc. Quieren "garantizar que el producto cumple con los requisititos de sensibilidad para personas con discapacidad".

"Llevo muchos años trabajando, viendo si los dispositivos son accesibles. La situación ha ido mejorando, pero estamos viendo como muchas tecnologías que se están desarrollando para personas con discapacidad se quedan en prototipos", explica Natali, aunque sí cree que "vamos por el buen camino".

Mejorar la vida de las personas con cáncer

La última interviniente de la mesa ha sido Esther Holgado, jefa de Oncología del Hospital la Luz (Madrid), que ha destacado la necesidad de la inversión en investigación y tecnología para seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad.

Y esa lucha empieza en la mayor parte de los casos por la prevención. Samsung ha destinado 1,4 millones de euros en un programa llamado "Un día libre por chequeo", para favorecer que sus empleados se hagan revisiones.

Revisiones que salvan la vida, según anota Holgado, que ha resaltado que el 80% de los tumores de cáncer de mama se encuentran en revisiones, y "esos son los casos que se curan". Además, Holgado ha puesto como ejemplo cómo esta tecnología con propósito mejora la vida de las personas, a través del desarrollo de nuevos fármacos, con la mejora de la comunicación entre médicos y laboratorios o simplemente con la posibilidad de mantener citas por videollamada con pacientes oncológicas que no pueden acudir a consulta.