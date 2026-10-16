Sánchez se muestra "muy animado" y "optimista" ante el 29N: "La senda de avance va a continuar; si no es de una manera, pues será de otra"

Los detalles El presidente del Gobierno ha expresado que cree "conocer bien a la sociedad española", por lo que está "optimista" con respecto a las elecciones generales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra optimista sobre el futuro político de España, confiando en que la senda de avance iniciada hace ocho años continuará. En una rueda de prensa tras la cumbre europea en Bruselas, Sánchez abordó la dimisión de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, debido a la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja. Pese a pedirle que no dimitiera, comprende su decisión, lamentando que la política a veces maltrate a personas valiosas. Sánchez denuncia que en España se han cruzado líneas rojas, afectando tanto a políticos como a sus seres queridos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que se encuentra "muy animado y optimista" respecto a qué va a suceder el próximo 29 de noviembre, ya que, ha dicho, cree "conocer bien a la sociedad española". "Y, por tanto, si no es de una manera, será de otra, pero estoy convencido de que la senda de avance que hemos emprendido hace ocho años, va a continuar cuatro años más", ha manifestado.

Por otro lado, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la cumbre europea en Bruselas, Sánchez ha contado que él pidió a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que no dimitiera de sus cargos, pero le consta, ha señalado, que estaba "rota" y que lo estaba pasando "muy mal", en relación a la polémica por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.

Así, Sánchez ha lamentado que Montse Mínguez haya decidido dar un paso atrás aunque, ha criticado, "desde el punto de vista personal, la política algunas veces maltrata a buenas personas" y este caso es uno de ellos. "Yo le dije que no lo hiciera porque creo que es una extraordinaria portavoz, es una inmensa política, pero el nivel de dureza, de agresividad y de odio que en muchas ocasiones sufren no solo personas que están en política, sino también sus seres queridos es algunas veces irreparable", ha manifestado.

En este sentido, el líder del Ejecutivo ha denunciado que , en muchas ocasiones en España, durante estos últimos años "se han cruzado líneas rojas que no deberían de haberse cruzado". De esta forma, el secretario general del PSOE ha lamentado que Mínguez no continúe como diputada "porque es una gran política y muy buena persona", además de un "gran activo" del partido pero, ha apuntado, cuando le ha explicado las razones por las que dejaba la política, no ha podido más que "apoyarla y respetarla".

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