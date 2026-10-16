Sánchez asegura que Montse Mínguez "estaba rota" y ella le "ha pedido no entrar en listas": "Le he dicho que no lo hiciera"

¿Qué ha dicho? Ha lamentado su dimisión, a la vez que ha señalado que la formación "pierde una gran compañera": "El nivel de dureza y de odio a veces los sufren no solo las personas en política sino también sus seres queridos. A veces se cruzan líneas rojas y esta es la consecuencia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado que Montse Mínguez no estará en las listas del PSOE, tras su petición de dimisión debido a la polémica relacionada con su pareja. Sánchez ha expresado que Mínguez estaba "rota" y que la política a veces maltrata a las personas, afectando también a sus seres queridos. Mínguez anunció su decisión en redes sociales, afirmando que lo hacía con "la conciencia tranquila" y por el bien del proyecto colectivo. La polémica surge por las propiedades de su pareja, Sergio Vélez, quien posee pisos en alquiler y sociedades en Panamá. Desde el PSOE, respetan su decisión y agradecen su dedicación y compromiso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la ya exportavoz Montse Mínguez tampoco irá en las listas del PSOE, atendiendo a su petición, a la vez que ha admitido que "estaba rota" y que la formación pierde "una gran compañera". Lo hace minutos después de que la también diputada comunicara su dimisión tras la polémica por su pareja.

En su intervención este viernes tras participar en el Consejo Europeo en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha trasladado que "Montse estaba rota, estaba pasándolo muy mal desde el punto de vista personal". "La política a veces maltrata a algunas personas, su caso es uno de ellos", ha dicho.

Ha lamentado su dimisión y ha agregado que le pidió que no lo hiciera. "Pero el nivel de dureza y de odio a veces los sufren no solo las personas en política sino también sus seres queridos. A veces se cruzan líneas rojas y esta es la consecuencia", ha dicho.

Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, ha anunciado su dimisión en sus redes sociales "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta" a sus principios. "He tomado la decisión de dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías", ha comunicado. Según ha podido saber laSexta, se trata de una decisión propia en un momento en el que la socialista se ha mostrado preocupada por cómo podrían afectar las últimas informaciones de su entorno a su familia política.

La pareja de la exdirigente, Sergio Vélez, tendría al menos 30 pisos en alquiler en España y dos sociedades en Panamá, además de haber sido señalado por presuntos desahucios de inquilinos, mientras la diputada ha criticado públicamente a los fondos buitre.

"Vivimos en un momento decisivo. Un momento crucial para nuestro país y para los valores que defendemos. Cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir, nuestra responsabilidad debe estar por encima de cualquier consideración personal", ha señalado en su perfil de 'X'. Asimismo, ha querido agradecer "profundamente la confianza, el apoyo y el afecto recibidos durante todo este tiempo".

Desde el PSOE subrayan que respetan la decisión de Mínguez de renunciar a la portavocía y a la secretaría de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE: "Agradecemos su dedicación y compromiso en el desempeño de sus responsabilidades, así como la pasión con la que ha defendido los valores socialistas en cada una de sus intervenciones públicas. También su coherencia a la hora de votar conforme a sus principios, que han marcado toda una trayectoria intachable como socialista".

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