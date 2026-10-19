El Pleno del Constitucional estudiará a partir de este martes si los nacionalizados por la 'ley de nietos' pueden votar el 29N

Los detalles La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional envía al Pleno la petición del Defensor del Pueblo para que se adopten medidas cautelarísimas que permitan votar a los 163.020 nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El Tribunal Constitucional celebrará un pleno para decidir si los nacionalizados por la 'ley de nietos' podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre. La Sección Cuarta del Tribunal ha remitido al Pleno una petición del Defensor del Pueblo para adoptar medidas cautelarísimas que permitan votar a los 163.020 nacionalizados excluidos del censo por el Tribunal Supremo. La decisión es urgente y afecta a miles de personas. El Defensor del Pueblo presentó un recurso de amparo solicitando medidas cautelares tras la suspensión de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. El Gobierno intentó permitir el voto, pero el Supremo lo rechazó por falta de documentación adecuada. El ministro José Manuel Albares ha reconocido que será "muy difícil" verificar a tiempo quiénes pueden votar.

El pleno del Tribunal Constitucional comenzará a decidir este mismo martes si los nacionalizados por la 'ley de nietos' podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre.

Según confirman fuentes del alto tribunal a laSexta, la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, integrada por tres magistrados, envía al Pleno la petición del Defensor del Pueblo para que se adopten medidas cautelarísimas que permitan votar a los 163.020 nacionalizados por la 'ley de nietos' y expulsados del censo por el Tribunal Supremo.

La decisión la tomarán los 12 magistrados de la Sala, con mayoría progresista. La resolución sobre este asunto es urgente, ya que afecta a miles de nacionalizados y su posibilidad de que puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, anunció el pasado viernes la presentación de un recurso de amparo, en que el que pedía "medidas cautelarísimas" por la suspensión de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la 'ley de nietos'.

El Gobierno pretendía, a través de la Abogacía del Estado, que dichos nacionalizados pudieran votar en las generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el Supremo rechazó esa posibilidad al entender que dichas nacionalizaciones y su inscripción en el Censo Electoral no se han hecho de forma correcta, al no aportarse la documentación necesaria para probar que realmente son descendientes de exiliados políticos por el franquismo.

El Supremo dio un plazo de cinco días a los afectados, que se inició este pasado viernes, para que pudieran recurrir de forma individual. Ahora, el Defensor del Pueblo da este paso en nombre de algunos de ellos y lleva el asunto directamente al Tribunal Constitucional para que dirima al respecto.

Albares reconoce que será "muy difícil" que los afectados puedan votar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes que será "muy difícil" que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.

En una entrevista en 'Telecinco', el ministro ha asegurado que en cuanto se recibió la notificación del Supremo se remitió un telegrama "con instrucciones muy precisas" a todos los consulados para que actúen "de manera diligente" y "movilicen todo el personal que necesitan", además de anularse todos los permisos de los cónsules.

Albares ha indicado que la Oficina del Censo Electoral ya cuenta con los datos de los nacionalizados en 2025 y 2026, puesto que fueron incluidos directamente a través de DICIREG, el nuevo Registro Civil digital, para poder comprobar quienes efectivamente descienden de exiliados y por tanto tienen derecho a votar.

En cuanto al resto de casos, el ministro ha explicado que se ha creado "una herramienta informática para ir volcando los datos y que los vaya teniendo la Oficina del Censo Electoral", un procedimiento que hay que hacer "manualmente", ha resaltado.

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