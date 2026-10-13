Maestre, sobre el trasvase de votos al PSOE: "Muchos votantes comunistas que están a la gresca pueden acabar en Sánchez"

"Es cierto que el PSOE sí tiene posibilidades de quedar como primera fuerza", afirma Antonio Maestre, que cree que muchos de "esos votantes a la izquierda del PSOE" pueden votar a Pedro Sánchez.

Iñaki López muestra en este vídeo las declaraciones de Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, afirmando que el PSOE tiene "un 50%" de posibilidades de ganar las elecciones. "Aquí se trata de si la izquierda se moviliza o no", afirma Redondo, quien asegura que habrá una movilización histórica.

La periodista Raquel Ejerique afirma que "lo que está claro es que hay una movilización por la vivienda" y que "si la izquierda no logra un pacto puede haber un trasvase de votos al PSOE, algo que hace un mes era inviable". Y es que la periodista destaca que "antes de conocer a Mari Carmen estaban muy claros los resultados electorales y el PSOE estaba en su peor momento". Sin embargo, también señala que "lo que dicen las encuestas es que en el mejor de los escenarios ganan también la suma de PP y Vox".

"Pero las campañas electorales se ganan a veces o pierden por estados de ánimo o por fallos de otros", asegura la periodista, que explica que "el PSOE ha puesto el campo de juego y le es muy favorable". Pero hasta las elecciones "pueden meter la pata" muchos o "pasar muchas cosas": "Pero que a día de hoy el PSOE está mejor a hace 15 días es evidente".

Por su parte, Elena Salamanca afirma que Redondo "tiene parte de razón en que el resultado del PSOE no será tan malo como se esperaba tras estas dos legislaturas": "Todo lo de la extrema izquierda le va a caer al PSOE, por eso, el suelo del PSOE no es el que podría ser si hubiese una extrema izquierda fuerte". Antonio Maestre asegura estar "completamente de acuerdo" con Salamanca: "Es cierto que el PSOE sí tiene posibilidades de quedar como primera fuerza". Y es que el periodista señala que "todos esos votantes a la izquierda del PSOE va a apelar al PSOE".

"Urquizu dio un dato de demoscopia que muchos de los ciudadanos que se consideraban de extrema izquierda iban a votar a Sánchez", afirma Maestre, que destaca que "esos votantes comunistas que están a la gresca puede acabar en Pedro Sánchez". Por último, Juande Colmenero afirma que cree que el PSOE de Sánchez subirá en votos y en escaños respecto a sus resultados de 2023: "Estoy muy de acuerdo con Iván Redondo, el PSOE subirá hasta el punto de poder disputarle la primera fuerza al PP". Sin embargo, "eso es directamente proporcional a que no pueda gobernar", concluye.

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