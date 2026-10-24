Feijóo lleva la precampaña a Vigo junto al presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda

Los detalles El líder del Partido Popular llega a Galicia intervendrá en un acto junto al presidente del partido en la comunidad autónoma y y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la localidad, Luisa Sánchez Méndez.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza este sábado un acto de precampaña de las elecciones generales del 29N en Vigo, en el que estará acompañado del presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda y de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la localidad, Luisa Sánchez Méndez.

Todo ello, después de que el viernes participase en otro en Valencia, en el que afirmó que lo que España necesita es "un servidor y no un impostor" que "viva obsesionado con el poder y no con el servicio", ya que, según dijo, el poder "no es para salvar la legislatura".

En el Palau de Les Arts de València ante 1.500 personas, Feijóo pidió que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre "ningún voto del cambio se quede en casa", especialmente en la Comunitat Valenciana, que, a su juicio, debe "impulsar el cambio", ya que, aseguró, será la tierra "que más se beneficiará".

Además, se comprometió, si gana las elecciones, a tener un Gobierno "más pequeño", con menos altos cargos y asesores, a aprobar el primer día una auditoría integral del gasto para saber cuánto dinero "se ha robado y cuánto han malgastado" los últimos ocho años, y a que los que perciban el salario mínimo no paguen el IRPF por ley.

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