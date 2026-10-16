Delgado urge a Podemos a "subirse al tren" de Frente Amplio: "Se ha sido extremadamente generoso con ellos"

¿Qué ha dicho? El cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid pide a las fuerzas "dejarse de excusas" para sumarse al Frente Amplio y empezar a "salir a pelear por los derechos de la clase trabajadora".

Emilio Delgado, cabeza de lista del Frente Amplio en Madrid, insta a no perder tiempo en el debate sobre la entrada de Podemos en la coalición y centrarse en el futuro y el programa de la confluencia de izquierdas. En una entrevista con laSexta, celebra el pacto con la Chunta para las elecciones del 29 de noviembre y destaca la importancia de organizar la esperanza para mejorar la realidad de España. Aunque reconoce desacuerdos recientes, enfatiza los acuerdos alcanzados y subraya que hay 45 días para evitar una involución democrática. Delgado recalca que las puertas para Podemos están abiertas, pero el tren del Frente Amplio ya ha arrancado. Además, minimiza la importancia del nombre de la formación y llama a enfocarse en la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Concluye que las elecciones no dependerán del declive del Partido Socialista, sino de la capacidad del Frente Amplio para crecer y desequilibrar la balanza política.

Emilio Delgado pide "no perder un segundo más" en el debate sobre la posible entrada de Podemos en el Frente Amplio y poner la vista en el futuro y en el programa de la confluencia de fuerzas de izquierdas para no ser "empujados 50 años atrás". En una entrevista en Al Rojo Vivo, el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid celebra el pacto al que han llegado con la Chunta para concurrir juntos a las elecciones del 29 de noviembre. "Estoy muy contento. Estoy aquí en Zaragoza celebrando la firma de un acuerdo que permite ensanchar las filas de quienes no se conforman con ser cronistas de la realidad, de quienes no se conforman con el 'esto es lo que hay', de quienes quieren organizar la esperanza para que la realidad de España sea mejor mañana de lo que es hoy", opina.

Delgado reconoce que es "innegable" que se ha vivido una semana "nada edificante" en el espacio del Frente Amplio, pero anima a no "sobredimensionar el drama" porque igual que hay "desacuerdos", también hay acuerdos como los de Zaragoza o Canarias. "No contribuyamos a generar un clima que no se corresponde en modo alguno con lo que está sucediendo. Hay opciones para dar la pelea en estas elecciones. Tenemos 45 días para evitar una involución democrática en este país", opina el diputado de Más Madrid.

Para Delgado, la decisión que tome Podemos no está en sus manos, una formación con la que se ha sido "extremadamente generoso". "Sé que las puertas están abiertas y la mano tendida. Sé que no vamos a perder un segundo más en esto. Las puertas honestamente están abiertas: quien quiera subirse a este tren que se suba, pero este tren ha arrancado ya y este tren tiene 45 días para cambiar la historia de este país y, como digo, evitar una involución democrática", opina en laSexta.

Preguntado sobre un eventual cambio en el nombre de la formación y su 'propuest'a del Frente Lechuga, Delgado ha explicado que es un comentario para evidenciar que "el problema no es el nombre" e invitar a "dejarse de excusas". "Si hay que cambiarle el nombre —y se me ha venido a la cabeza eso como si me podía haber venido cualquier otra cosa—, se le pone Frente Lechuga o Frente Tomate, me da igual... ¡Si es que el problema no es ese! Aquí lo que hay que hacer es salir a pelear por los derechos de la clase trabajadora y de las clases populares", afirma.

"Estas elecciones no se van a definir por un descalabro del PSOE, por lo que dicen todas las encuestas. La clave está en si el Frente Amplio es capaz de ensanchar lo suficiente como para desequilibrar esa balanza. Hoy es lo que me toca hacer. Cuando pasen las elecciones, tiempo habrá para analizar todo esto y seré igual de franco que siempre", sentencia el diputado.

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