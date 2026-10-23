Ada Colau, a Irene Montero: "Le pediría simplemente que elija entre dos opciones: 'Juego de tronos' o 'Friends"

¿Qué dijo? La exalcaldesa de Barcelona defendió que quienes no han fallado de cara a las generales son las 15 formaciones que se han "puesto de acuerdo para sacar adelante el Frente Amplio". "Hay que celebrarlo e ir a por todas el 29N", expresó.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, instó a Irene Montero a elegir entre 'Juego de Tronos' o 'Friends', resaltando distintas formas de entender el poder. En el programa 'El perro andaluz', Colau evitó comentar sobre Gabriel Rufián, afirmando que la gente está cansada de que los políticos hablen de ellos. Explicó su regreso a la política, motivado por la demanda de unidad de las izquierdas para evitar la pérdida de votos progresistas. Colau destacó el acuerdo histórico de 15 formaciones para el Frente Amplio de cara a las elecciones del 29N, y subrayó la importancia de defender derechos sociales frente al avance del fascismo. También compartió sus dificultades personales para pagar el alquiler tras su separación.

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno el 29N, Ada Colau, instó a la candidata de Podemos, Irene Montero, a elegir entre 'Juego de Tronos' o 'Friends', en referencia a las elecciones generales del 29N. "Le pediría simplemente que elija entre dos opciones: 'Juego de Tronos' o 'Friends", expresó Colau, a lo que añadió que hay distintas "formas de entender el poder".

La exalcaldesa de Barcelona dejó este mensaje a Montero en el programa 'El perro andaluz', donde prefirió no pronunciarse sobre Gabriel Rufián, argumentando que la gente "está harta" de que los políticos hablen de ellos. "Cada uno ha tomado sus decisiones. Algunos han querido ir solos, que respondan ellos", subrayó.

Además, la candidata de Frente Amplio explicó por qué decidió volver a la política tras dejar de ser alcaldesa y recuperar su "vida" y su "intimidad". "Yo me había retirado. Me habían ofrecido cargos, ser ministra y presentarme al Parlamento Europeo y yo lo había declinado porque no quería estar en cargos públicos por inercia", contó, tras lo que destacó que ahora "tenía clarísimo que hay una demanda en la calle que es unidad de las izquierdas para que no se pierda un voto de izquierda que quiera transformación y seguir avanzando en lugar de retroceder".

"Yo dije que si para conseguir la unidad total de las izquierdas hay alguien que tenga más consenso para ser candidato a la presidencia, yo me aparto y me pongo donde me toque, y lo sigo diciendo", manifestó Colau, quien defendió que "quien no ha fallado" de cara a las elecciones del 29 de noviembre son las 15 formaciones políticas que se han "puesto de acuerdo para sacar adelante el Frente Amplio". "Y eso es histórico, celebrarlo y hay que ir a por todas el 29N", defendió.

En este sentido, la política detalló que Frente Amplio "es una propuesta" que nace "en un momento excepcional", ya que, advirtió, "en las próximas elecciones nos jugamos mucho porque puede ganar el fascismo y hay que hacer el máximo esfuerzo para seguir avanzando y defender pensiones, salarios, servicios públicos y el derecho a la vivienda". "Cuando todo eso está en juego, hay que hacer un esfuerzo de máxima unidad de las izquierdas, que era una reclamación de la calle", argumentó.

Por otro lado, la candidata de Frente Amplio a ser presidenta del Gobierno reconoció que tuvo problemas para pagar el alquiler tras separarse. "Cuando me separé, cuando hay un salario cuesta mucho pagar el alquiler. El mismo alquiler con un salario en vez de dos y dos hijos cuesta pagarlo y tienes que buscar un alquiler más barato", confesó, al tiempo que dijo que le fueron "subiendo el alquiler como a todo hijo de vecino"

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