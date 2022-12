Los he visto acompañando a tipos con uniformes verdes, con uniformes azules y con uniformes caquis; grandes y pequeños; con mala leche y con buen carácter; con un punto indomable y dóciles; ejemplares extremadamente femeninos y machos dominantes... Pero en todos he visto la misma mirada: la que los perros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dedican a sus guías, una mirada que no he encontrado en ningún otro ser vivo. Al empezar a trabajar y al acabar, ellos miran a su compañero buscando lo que más desean: su aprobación, estar convencidos de que no han defraudado, de que han cumplido lo que se espera de ellos y que van a ser premiados con un mordedor, una pelota y, sobre todo, con la complicidad de su guía.

He compartido muchas horas con guías caninos de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército y las guardo en el rincón de los mejores momentos que me ha dado este oficio. He visto a un tipo hecho y derecho, un militar duro como un pedernal, deshacerse en lágrimas al despedirse del que fue su perro de rescate; he oído a un guía de la Policía Nacional decir que él estudió y aprobó la oposición para ser lo que era, que no le interesaba nada más del trabajo policial; he escuchado jurar en hebreo a otro veterano guía porque la Dirección General no premió a su perra después de un servicio brillante en la que encontró cientos de miles de euros ocultos en un coche caleteado; he visto a un guardia civil, grande como un oso, llorar como un crío al perder prematuramente a su perro; he notado la mirada acuosa de una guía al contar que tenía que jubilar a su perra; he visto presumir a un policía de su perro como quien enseña las fotos de su última y espectacular conquista; he notado el orgullo de un guía contando cómo rescató a su perra, en manos de unos delincuentes, y la convirtió en su compañera; he visto padecer un dolor gigantesco a un guardia civil curtido en unidades especiales cuando ha tenido que sacrificar a su perro…

Entre guía y perro se establece un vínculo único, una conexión difícil de comprender para quienes son ajenos a este mundo. A todos ellos los he escuchado decir que un perro no falla, que son los guías los que se equivocan. Cuidan, protegen y sacan lo mejor de sus compañeros, ya sean pastores belgas malinois, bracos, labradores, perros de aguas, pastores holandeses, pastores alemanes, bretones, border collies… De todos ellos, los guías obtienen petróleo: son capaces de encontrar armas, dinero, explosivos, restos biológicos, drogas, acelerantes del fuego, venenos, supervivientes en una catástrofe… No tienen límites y todos ellos trabajan con más corazón y entrega que el más entusiasta de sus compañeros de dos patas.

En estos tiempos donde hay un empeño por humanizar todo, como si la vida fuese una película de Disney, y en los que hasta desde el poder legislativo se promulgan leyes en este sentido, no estaría de más escuchar a los profesionales que más horas pasan con los perros, a quienes los ha convertido en sus compañeros. Quizás tengan algo que decir y, sobre todo, que enseñar a esos patanes que elaboran leyes sobre protección animal mientras toman smoothies en bares de Malasaña, con el patinete eléctrico en la puerta y un galgo rescatado esperándoles en casa con una kufiya alrededor del cuello.