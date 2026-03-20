Los servicios de otorrinolaringología están registrando un aumento preocupante de casos de hipoacusia en personas jóvenes, una pérdida de audición que suele empezar de forma silenciosa y que, en la mayoría de las ocasiones, resulta irreversible. Los expertos advierten que intensidades superiores a los 80 decibelios, combinadas con exposiciones de varias horas, dañan de forma directa el oído interno y las estructuras sensoriales.

El diseño de los auriculares modernos es uno de los factores determinantes en este incremento de patologías. A diferencia de los cascos tradicionales, que permiten cierta dispersión del sonido, los dispositivos intrarrurales proyectan el ruido en un espacio cerrado y concentrado dentro del conducto auditivo. Según explican especialistas del Hospital Severo Ochoa, una exposición a más de 90 decibelios durante tan solo una hora garantiza un trauma acústico. Si este hábito se mantiene durante años, la lesión progresa hasta afectar seriamente a la comprensión del lenguaje, dificultando incluso la eficacia posterior de los audífonos.

Cómo detectar los primeros daños

Uno de los mayores desafíos para los médicos es el diagnóstico precoz, ya que el paciente no suele ser consciente de la pequeña pérdida auditiva inicial. El síntoma de sospecha más común aparece cuando el usuario cree que sus auriculares no funcionan bien y necesita subir el volumen para entender las conversaciones o disfrutar de la música.

Otro indicador de alerta es la presencia de acúfenos o pitidos constantes en los oídos, una señal inequívoca de que el órgano auditivo está sufriendo una lesión que difícilmente responderá a tratamientos médicos como los corticoides. El impacto de este problema va más allá de la salud física, ya que oír bien es fundamental para el desarrollo personal y profesional.

Si no se produce un cambio radical en los hábitos de consumo digital, nos enfrentamos a una población joven con importantes dificultades en sus relaciones sociolaborales. Una vez que la estructura sensorial se daña por el exceso de ruido, la medicina actual tiene pocas herramientas para devolver la audición perdida, por lo que la prevención se convierte en la única vía de protección real.

Cambios necesarios para proteger la audición

La solución no pasa necesariamente por dejar de usar estos dispositivos, sino por emplearlos de forma responsable. Los profesionales recomiendan priorizar el uso de cascos externos o los nuevos modelos de vía ósea, ya que el sonido no llega a un espacio tan cerrado y se dispersa mejor. Además, es vital controlar tanto la intensidad como el tiempo de uso, evitando sesiones maratonianas de escucha que fatiguen el sistema auditivo.

Modificar estas rutinas impide que la sordera progrese, aunque no mejora la audición que ya se haya perdido. Por ello, la concienciación desde edades tempranas es clave para evitar que el ocio digital se convierta en una causa de discapacidad futura. Mantener el volumen a niveles moderados y realizar descansos frecuentes son gestos sencillos que pueden marcar la diferencia entre conservar una audición sana o enfrentarse a un aislamiento comunicativo irreversible antes de llegar a la edad adulta.