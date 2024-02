Asimismo, el estudio indica que las pérdidas de productividad debidas a caries, periodontitis grave y pérdida de dientes ascienden a un estimado de 175 mil millones de euros al año. El artículo explora la creciente carga de periodontitis y caries, destacando las asociaciones críticas entre estas dos enfermedades y proponiendo un enfoque combinado para mejorar los resultados de salud bucal y sistémica de la población.

Mujer en el dentista | Pexels

La calculadora empleada en el informe estima los costes directos a largo plazo asociados con el manejo de la caries dental entre las edades de 12 y 65 años en seis países: Brasil, Francia, Alemania, Italia, Indonesia y el Reino Unido. En este sentido, ha revelado que los costes directos de la caries fueron más altos en el grupo más desfavorecido en todos los países, excepto en Indonesia y Alemania, donde fueron más altos en los menos desfavorecidos. Además, los mayores costes por persona se estimaron en el Reino Unido y los más bajos en Indonesia.

Las enfermedades bucodentales afectan a la mitad de la población

Las enfermedades bucodentales afectan a casi la mitad de la población mundial y superan la carga de las enfermedades no transmisibles más comunes. Dado que la caries dental afecta a más de dos mil millones de personas en todo el mundo y las enfermedades graves de las encías ocupan el segundo lugar con más de mil millones de casos, este documento enfatiza la necesidad de actuar para paliar las consecuencias de estas patologías. Para los autores, al centrarse en factores de riesgo comunes como la dieta, el tabaco y el consumo de alcohol, se abre una oportunidad transformadora para mitigar no solo las enfermedades bucodentales, sino también las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares, que están relacionadas con las enfermedades bucodentales.

Salud bucodental | Pexels

"Es hora de poner su dinero donde está su boca: abordar las desigualdades en la salud bucal", ha indicado la secretaria general de la EFP, Nicola West, quien ha añadido que "las enfermedades bucales han superado a todas las demás enfermedades no transmisibles en prevalencia mundial y, para la mayoría de las personas, las enfermedades de las encías y las caries son totalmente prevenibles. A través de este documento, la EFP pide a los responsables políticos y a los responsables de los presupuestos que pongan su dinero en lo que dicen". El documento muestra la necesidad de que las partes interesadas inviertan y defiendan colectivamente medidas preventivas, promoviendo una mejor alineación entre las políticas, la salud pública, los sistemas de pago y la práctica clínica.