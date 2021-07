España registra un total de 10.000 casos nuevos de cáncer de cabeza y cuello al año. Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, alcohol o el papiloma humano (VPH). Por su parte, más de el 80% de quienes contraen la enfermedad son fumadores y, si se combina con alcohol, la posibilidad de desarrollarla puede aumentar de 10 a 20 veces.



Sin embargo, todos estos factores de riesgo son evitables, por lo que, tal y como afirman los especialistas, muchos tumores de cáncer y cuello se pueden prevenir. Sin embargo, existen muchos mitos que dificultan la prevención y el diagnóstico de este tipo de cáncer.



Para identificar a tiempo el tumor es fundamental conocer los síntomas. Su desconocimiento hace que este tipo de cáncer se detecte, en más de un 60% de los casos, en un estado avanzado de la enfermedad.



A los 5 años de desarrollar el tumor, las posibilidades de supervivencia son inferiores al 40%, y tiene una probabilidad del 50-60% de recurrencias locales, así como un 20-30% de posibilidades de sufrir metástasis a distancia a los dos años.

Por todo ello, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello el pasado 27 de julio, la SEORL-CCC ha elaborado, junto con el Instituto #SaludsinBulos, un listado de los seis mitos más difundidos sobre los factores de riesgo de este tipo de cáncer.

El cáncer de cabeza y cuello es cosa de mayores.

Falso. El aumento de fumadores está propiciando que cada vez sean más los pacientes jóvenes quienes se ven afectados, junto con el hecho de que la edad de iniciación al

se sitúa en los 14 años. Además, la aparición del VPH en los jóvenes también ha influido en el desarrollo de la enfermedad.

El cáncer de cabeza y cuello es contagioso.

Falso. El cáncer no es una enfermedad contagiosa, pero en el cáncer de cuello y cabeza existen unos virus que provocan infecciones y pueden aumentar el riesgo de padecerlos. Este es el caso de dos virus transmitibles: el VPH, que puede generar cáncer de orofaringe, o el virus del Epstein-Barr, que puede generar el cáncer de nariz y garganta.

Comer comida calentada en microondas puede provocar cáncer de garganta.

Falso. Las radiaciones del microondas no son ionizantes, de manera que no dañan las células ni modifican la composición de los alimentos.

Las radiaciones de los móviles provocan cáncer de cabeza y cuello.

Falso. No existen evidencias sólidas que relacionen el cáncer de cabeza y cuello con las radiaciones de los móviles. La radiación de estos dispositivos es electromagnética y no ionizante, de manera que no daña el

de las células.

El sexo oral podría provocar cáncer de garganta.

Verdadero. Uno de los factores de riesgo del cáncer orofaríngeo es el VPH, que se puede contraer a través del sexo oral o coital sin protección en cualquier momento de la vida. Su detección en cérvix u orofaringe conlleva una infección, pero no necesariamente el desarrollo de un tumor maligno, pues no todos los tipos de VPH pueden provocarlo.