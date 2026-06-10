La medida forma parte de la actualización del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, una normativa que adapta el sistema farmacéutico español a los mecanismos europeos de seguridad y trazabilidad de los medicamentos.

Un identificador digital para sustituir al sistema tradicional

Con este cambio, los farmacéuticos dejarán de realizar una de las tareas administrativas más habituales en las oficinas de farmacia, recortar los cupones precinto de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), pegarlos en hojas de control y remitirlos posteriormente a los colegios farmacéuticos como justificante de la dispensación y facturación de los fármacos. La reforma contempla la implantación de un identificador único digital que asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaba el cupón precinto. El objetivo es simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la eficiencia de los sistemas de información vinculados a la prestación farmacéutica.

La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó tras la reunión del Consejo de Ministros que esta actualización supone dejar atrás procesos manuales asociados a la gestión de medicamentos para dar paso a sistemas de identificación más modernos, seguros y precisos. No obstante, la desaparición del cupón precinto no será inmediata. Ambos sistemas convivirán durante un periodo transitorio hasta que se complete la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y las comunidades autónomas adapten plenamente sus infraestructuras tecnológicas.

Adaptación a los avances tecnológicos

Desde el Ministerio de Sanidad han señalado que la reforma responde a la necesidad de adecuar el marco normativo a la evolución tecnológica del sector farmacéutico. La actualización también busca mejorar la interoperabilidad entre las diferentes administraciones sanitarias y favorecer un intercambio de información más seguro y eficiente. Además, la nueva normativa facilitará la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y de otras entidades autorizadas para dispensar medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud dentro de los procesos de verificación. Determinados medicamentos incorporan dispositivos de seguridad en sus envases, entre los que destaca un identificador único que permite comprobar su origen y realizar un seguimiento completo a lo largo de toda la cadena de distribución.

Gracias a este mecanismo es posible reforzar la trazabilidad de los medicamentos y aumentar las garantías de seguridad para los usuarios del sistema sanitario. Cambios en la gestión de la información farmacéutica La reforma también introduce modificaciones en el funcionamiento del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica utilizada por el Sistema Nacional de Salud para intercambiar información relacionada con los medicamentos financiados públicamente. La actualización redefine la relación de esta plataforma con el repositorio nacional de verificación y concentra sus funciones en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas para dispensar medicamentos con cargo al SNS. Asimismo, continuará recibiendo la información necesaria para las labores de gestión y control de la prestación farmacéutica, contribuyendo a una administración más eficiente de los recursos sanitarios.