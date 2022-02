¿Por qué unas personas se infectan fácilmente de la Covid-19 y otras no? Los expertos señalan que podría ser porque hay personas que pueden tener un grado de inmunidad más esterilizante y el virus no les hace ningún efecto. También podría ser que presentan una evolución asintomática de la enfermedad y no son conscientes de que la tienen o también debido al nivel de protección que han adquirido frente al virus gracias a las vacunas, sumado a la inmunidad natural.

Otra de las razones podría ser que se haya pasado otro coronavirus de catarro, muy común durante los meses de invierno, que puede producir un grado de protección frente a la infección por SARS-CoV-2. De la misma manera, la genética de la persona puede ser un factor favorable en la protección contra el virus.

De la misma manera, hay personas que son más o menos contagiadores. Se estima que cerca del 10% de los que tienen el virus son los responsables del 80% de los contagios; en cambio, un 90% son muy poco contagiadores, es decir, una persona puede contagiar a 20 personas y otra a nadie. Porque no todo el mundo que tiene el Covid-19 es contagiador. Depende de la genética, el nivel de protección ganado con la inmunidad natural y con las vacunas.

