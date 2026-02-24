La inflamación es, en esencia, una respuesta positiva y natural del cuerpo para defenderse de agresores externos como infecciones. Sin embargo, cuando este proceso no se resuelve y se prolonga en el tiempo, aparece la denominada inflamación crónica de bajo grado. A diferencia de una lesión aguda, esta condición puede manifestarse de manera local o sistémica, afectando a diversos órganos de forma silenciosa. Isabel Raya, nutricionista, bióloga y colaboradora de la OMS, advierte sobre la importancia de diferenciar lo que es una reacción puntual de lo que se convierte en un estado persistente que acaba desgastando nuestro sistema inmunitario.

Esta patología se comporta de una manera engañosa; es un proceso que no molesta lo suficiente como para reaccionar de inmediato, pero que tampoco se apaga. Con el tiempo, el organismo se acostumbra a funcionar bajo este malestar, olvidando lo que significa estar realmente sano. Según los expertos, el abordaje temprano es fundamental para evitar que este "pequeño fuego" interior acabe derivando en enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares o incluso trastornos neurodegenerativos como el Alzhéimer.

Las señales que el cuerpo intenta enviarnos

Aunque no existe un síntoma universal, la inflamación crónica suele enviar señales persistentes que a menudo confundimos con el ritmo de vida actual. La fatiga crónica, incluso después de haber dormido, y un sueño que no resulta reparador son los primeros indicadores. También destacan las molestias físicas frecuentes, como el cuerpo agarrotado o dolores articulares al levantarse, junto a problemas digestivos habituales como la hinchazón constante o las digestiones pesadas que se vuelven parte de la rutina diaria.

Más allá de lo físico, la inflamación puede afectar al cerebro, manifestándose en cambios de humor, irritabilidad o la llamada "neblina mental", que dificulta la concentración y el rendimiento. Isabel Raya insiste en que normalizar estos estados es un error, ya que el sistema inmunitario consume recursos de manera ineficiente para intentar resolver un conflicto que no cesa.

Escuchar al cuerpo y acudir a un profesional para realizar valoraciones exhaustivas que incluyan marcadores analíticos como la proteína C reactiva ultrasensible o la ferritina, es el primer paso para recuperar la calidad de vida.

Hormonas y edad: factores de vulnerabilidad

La inflamación no afecta de la misma manera a todo el mundo, existiendo matices biológicos importantes. Durante la etapa fértil, las mujeres cuentan con la protección de los estrógenos, que actúan como antiinflamatorios naturales. No obstante, a partir de la perimenopausia, en torno a los 40 años, la caída de estos niveles hormonales las vuelve mucho más susceptibles a estos procesos.

Por su parte, la edad es un factor acumulativo para ambos sexos; cuantas más décadas pasemos normalizando pequeños síntomas, mayor es el riesgo de que la inflamación derive en una patología seria. El estilo de vida es, en última instancia, el gran modulador de este estado. No se trata solo de la alimentación, sino de un conjunto de factores que el cuerpo interpreta como información constante.

El consumo de ultraprocesados y azúcares, el sedentarismo, la falta de contacto con la naturaleza y una deficiente gestión del estrés son "inputs" negativos que mantienen la inflamación activada. Por ello, la ciencia defiende hoy un enfoque integral: un estilo de vida antiinflamatorio que cuide tanto lo que comemos como nuestras relaciones sociales y nuestro descanso.

Apagar el fuego antes de añadir suplementos

La mejora real de la sintomatología pasa por una revisión profunda de los hábitos diarios; cuidar la masa muscular, mantenerse en movimiento y, sobre todo, gestionar el estrés crónico, que a menudo es el factor que mantiene el fuego encendido a pesar de llevar una dieta correcta. En definitiva, no existe una fórmula mágica única, sino la necesidad de mirar el estilo de vida en su conjunto para permitir que el organismo vuelva a funcionar con la eficiencia y el bienestar que le son propios.