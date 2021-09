Un panel del Grupo de Desarrollo de Directrices (GDG) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado un tratamiento que combina dos tipos de anticuerpos (casirivimab e imdevimab) para dos grupos de pacientes con Covid-19.



El primer grupo se corresponde con pacientes que no padecen el virus de forma grave, pero presentan un mayor riesgo de hospitalización, mientras que el segundo grupo se basa en individuos que sufren el coronavirus de forma grave y cuyo organismo no ha desarrollado una respuesta de anticuerpos propia (seronegativos).



La primera recomendación se articula en torno a las nuevas pruebas de tres ensayos que aún no han sido revisadas por partes, pero que demuestran que ambos tipos de anticuerpos pueden disminuir el riego de hospitalización y la duración de los síntomas.



Esto es así en los individuos con un riesgo alto de sufrir la enfermedad de forma grave como los pacientes sin vacunar, los inmunodeprimidos o los de edad avanzada.



Por su parte, la segunda recomendación se basa en los datos del ensayo RECOVERY, donde se muestra que ambos anticuerpos disminuyen las muertes y la necesidad de ventilación mecánica en los pacientes seronegativos.



Cuando estos dos tipos de anticuerpos se utilizan de forma conjunta, se unen a la proteína de la espiga del SARS-CoV-2, de manera que la capacidad del virus para infectar las células queda neutralizada. Sin embargo, los posibles costes y recursos de este tratamiento pueden dificultar su acceso a los países de ingresos bajos y medios.



Además, los científicos reconocen la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes donde los anticuerpos casirivimab e imdevimab vean reducido su efecto, aunque su recomendación debería estimular el acceso global a la intervención y las pruebas asociadas.



La OMS ha establecido una convocatoria a los fabricantes de este tratamiento combinado, de manera que su producción se vea favorecida, facilitando su disponibilidad y acceso. Finalmente, cabe recordar que este tratamiento no sería muy eficaz para las personas contagiadas de Covid-19 que no se encuentren dentro de uno de los dos grupos mencionados.