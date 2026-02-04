Los casos nuevos de cáncer en el mundo alcanzaron los 20 millones en 2025 y se prevé que en 2030 asciendan hasta los 22,6 millones. Así lo indican los datos del Global Cancer Observatory (GCO), elaborados por la International Agency for Research on Cancer (IARC), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este incremento del 13 % en apenas cinco años refleja una tendencia sostenida que responde a varios factores: el crecimiento y envejecimiento de la población, la exposición a riesgos evitables como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad o el sedentarismo, y los avances en la detección precoz de determinados tumores.

Diferencias por sexo y tipos de cáncer más frecuentes

De los 20 millones de diagnósticos registrados en 2025, 10,2 millones correspondieron a hombres y 9,8 millones a mujeres. Para 2030, las previsiones apuntan a 11,6 millones de nuevos casos en hombres y 11 millones en mujeres, lo que refleja una tendencia al alza en ambos sexos.

A nivel mundial, los cánceres más frecuentemente diagnosticados siguen siendo los de pulmón, mama, colorrectal y próstata, todos ellos con más de un millón de casos anuales. El cáncer de pulmón ha superado al de mama como el tumor más incidente en el mundo, según los últimos datos disponibles.

Distribución por continentes

Las estimaciones para 2030 muestran una carga desigual del cáncer según regiones. Asia concentrará el mayor número de nuevos casos, con 11,8 millones, seguida de Europa, con 4,48 millones. En América del Norte se prevén 2,38 millones de diagnósticos, mientras que Latinoamérica y el Caribe alcanzarán 1,77 millones.

África registrará alrededor de 1,49 millones de nuevos casos y Oceanía unos 241.000. Estas cifras reflejan tanto diferencias demográficas como desigualdades en el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

El aumento del cáncer en adultos jóvenes

En los últimos años ha crecido la preocupación por el incremento de la incidencia del cáncer en adultos jóvenes, entre los 20 y los 39 años. Según GLOBOCAN, en 2022 se diagnosticaron más de 1,2 millones de nuevos casos en esta franja de edad.

El cáncer de mama fue el más frecuente, representando el 20 % de los diagnósticos, seguido del cáncer de tiroides, el de cérvix y el colorrectal. Para 2030 se estima que los casos en adultos jóvenes asciendan a 1,27 millones, con una mayor carga en mujeres debido, principalmente, al cáncer de mama.

Más supervivientes gracias a los tratamientos

La prevalencia del cáncer, es decir, el número de personas vivas que tienen o han tenido la enfermedad en los últimos cinco años, supera los 49 millones a nivel mundial. Esta cifra supone cinco millones más que en 2020 y refleja tanto el aumento de la incidencia como la mejora en los tratamientos y la supervivencia.

Los cánceres más prevalentes siguen siendo los de mama, colorrectal y próstata, junto a los de pulmón y tiroides. Pese a los avances médicos, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. En 2025 se registraron 10,3 millones de fallecimientos y se estima que en 2030 esta cifra aumente hasta los 11,8 millones, con 6,58 millones de muertes en hombres y 5,26 millones en mujeres.

En adultos jóvenes, entre 20 y 39 años, se produjeron 361.000 muertes en 2025, una cifra que apenas variará en 2030. Los tumores que causan un mayor número de fallecimientos a nivel mundial son el cáncer de pulmón, colorrectal, hepático, de mama y de estómago.

Factores de riesgo evitables

Según la OMS, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer están relacionadas con factores prevenibles como el consumo de tabaco y alcohol, determinadas infecciones, el sedentarismo y las dietas inadecuadas con bajo consumo de frutas y verduras.

La prevención, la detección precoz y la promoción de hábitos de vida saludables siguen siendo claves para frenar el impacto de una enfermedad cuya incidencia continuará aumentando en la próxima década.