Por primera vez, el cáncer de pulmón se posicionará como la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, desplazando al cáncer de mama, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026' de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), elaborado en colaboración con la Red de Registros de Cáncer (Redecan).

Los tumores más diagnosticados continuarán siendo los colorrectales, de mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria, mientras que los cánceres de páncreas, tiroides y linfomas no hodgkinianos muestran un ligero pero constante aumento en ambos sexos. Este incremento se explica por varios factores: el envejecimiento de la población, la exposición a factores de riesgo modificables como el tabaco, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo o la contaminación, y la mejora en la detección precoz, especialmente en cánceres como el colorrectal, mama, cérvix o próstata.

Incidencia por edad y sexo

De los nuevos casos previstos para 2026, 168.764 afectarán a hombres y 133.120 a mujeres. Por edades, 183.298 diagnósticos se darán en mayores de 65 años, 102.154 en adultos de entre 45 y 64 años, y 16.432 en menores de 45 años.

El incremento en adultos jóvenes, de entre 20 y 39 años, es especialmente preocupante: se esperan más de 8.000 casos, aproximadamente 3.400 en hombres y 4.800 en mujeres. Entre ellos, el cáncer de mama representará el 20,5 % de los casos, seguido por el de tiroides con el 13,4 %. Según el doctor Jaume Galcerán, presidente de Redecan, otros tumores en aumento en este grupo son colon, páncreas, estómago, testículo o endometrio. Entre los factores de riesgo destacan dietas inadecuadas, obesidad, alteraciones de la microbiota y uso excesivo de antibióticos, reflejando cómo el estilo de vida puede influir incluso en edades tempranas.

Cáncer de pulmón, un reto creciente para las mujeres

En los hombres, los tumores más frecuentes serán próstata, colon y recto, pulmón y vejiga urinaria, mientras que en mujeres predominarán mama, colon y recto, pulmón y cuerpo uterino. Lo más significativo es que el cáncer de pulmón femenino aumentará con respecto a años anteriores, sumando 765 casos más que en 2025 y convirtiéndose en la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, principalmente por el consumo de tabaco. En contraste, la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres continúa disminuyendo, reflejando la reducción del hábito tabáquico en las últimas décadas.

Estos cambios muestran cómo los patrones de riesgo y mortalidad han evolucionado, con diferencias claras entre sexos. Mientras que el tabaquismo masculino ha descendido, su incorporación tardía en mujeres a partir de los años 70 ha impulsado la mortalidad femenina en cánceres relacionados con el tabaco, incluyendo también tumores de cavidad oral y faringe.

Supervivencia de los pacientes al cáncer

La supervivencia a cinco años de los pacientes diagnosticados entre 2013 y 2017 fue del 57,4 % en hombres y del 65,2 % en mujeres. Entre los tumores con mejor pronóstico destacan el cáncer de testículo y próstata en hombres, y tiroides y melanoma cutáneo en mujeres, mientras que los de páncreas, esófago y pulmón presentan las tasas más bajas.

La prevalencia, que indica el número de personas que viven con o después de un diagnóstico de cáncer, continúa siendo más alta en próstata, vejiga y colon en hombres, y mama, colon y útero en mujeres. El informe destaca que muchos factores de riesgo son modificables y prevenibles. El tabaco sigue siendo el principal responsable, implicado en aproximadamente el 90 % de los cánceres de pulmón y en otros tumores como cabeza y cuello, vejiga urinaria, riñón, esófago, páncreas y colon.

El alcohol aumenta el riesgo de numerosos cánceres y actúa de forma sinérgica con el tabaco, multiplicando hasta por 30 el riesgo en ciertos tumores. La obesidad también se asocia con al menos nueve tipos de cáncer, incluidos mama, endometrio, colon, riñón, vesícula y páncreas. La práctica de ejercicio físico, además de mejorar la calidad de vida durante y después del tratamiento, podría reducir hasta un 30 % el riesgo de desarrollar cáncer de mama, colon, vejiga, endometrio, esófago o estómago, y disminuir cerca del 20 % la mortalidad específica por cáncer. Esto demuestra que los hábitos de vida saludable son un pilar fundamental en la prevención del cáncer y en la mejora del pronóstico de los pacientes.

Hacia un futuro con mayor supervivencia

A pesar del aumento en la incidencia, la supervivencia de los pacientes con cáncer en España ha mejorado notablemente en las últimas décadas, duplicándose en los últimos 40 años. Este avance se relaciona con la aplicación de nuevos tratamientos, la detección precoz y las estrategias preventivas. Sin embargo, el aumento de casos entre jóvenes, así como el crecimiento del cáncer de pulmón en mujeres, subraya la necesidad de seguir fomentando políticas de salud pública, campañas de concienciación sobre tabaquismo, alcohol, obesidad y hábitos de vida saludables, así como garantizar la implantación de programas de cribado y acceso a terapias avanzadas.