En una entrevista concedida a EFE Salud, De Castro subraya que el diagnóstico precoz será determinante en esta nueva etapa. "Si identificamos el cáncer en fases iniciales, vamos a poder curar a muchos más pacientes. Incluso habrá casos en los que el oncólogo no tenga que intervenir con ningún tratamiento, algo positivo también para la sostenibilidad del sistema", explica el especialista.

Innovación que salva vidas y plantea nuevos retos

Pese a los avances, De Castro recuerda que muchos pacientes siguen llegando a consulta con la enfermedad en estado avanzado o con recaídas. La innovación, no obstante, está permitiendo mejorar de forma notable la supervivencia, incluso en tumores históricamente muy agresivos. "Estamos cronificando cánceres que antes tenían expectativas de supervivencia muy cortas, como el melanoma o algunos tumores de pulmón. Muchos pacientes pueden retomar su vida laboral y cotidiana", señala. Este progreso no elimina los desafíos, recalca el entrevistado; "Nuestros pacientes sobreviven, pero quieren vivir mejor. Las nuevas terapias mejoran la calidad de vida, pero también generan nuevas necesidades asistenciales que el sistema sanitario debe asumir".

Más cáncer en personas jóvenes

El presidente de SEOM también alerta sobre el aumento de diagnósticos de cáncer en personas jóvenes, aunque pide no generar alarma. "No sabemos aún si la obesidad, el sedentarismo o la falta de ejercicio, factores asociados al cáncer, pueden estar detrás de este incremento", indica. Cita como ejemplo el aumento de casos de cáncer de pulmón en mujeres menores de 50 años. Aunque el tabaco explica el 60 % de estos tumores, el 40 % restante podría deberse a otros factores, como influencias hormonales, contaminación o gases como el radón.

Por ello, pide reforzar los programas de deshabituación tabáquica y advierte sobre el incremento del consumo de tabaco y vapeadores entre jóvenes de 16 a 25 años. SEOM pondrá en marcha además un estudio para evaluar si la obesidad o el sobrepeso influyen negativamente en la evolución de la enfermedad y en la respuesta a los tratamientos, especialmente en tumores como el de mama.

Un plan estratégico para 2030 que se centre en atender al 90 % de pacientes en centros integrales De Castro reclama a las autoridades un plan estratégico nacional que permita que el 90 % de los pacientes sean atendidos en centros integrales de cáncer, tal como marca la Unión Europea para 2030. Estos centros proporcionan atención completa: desde prevención y diagnóstico hasta tratamientos, investigación y cuidados paliativos.

La Estrategia Nacional del Cáncer, señala, es un buen punto de partida, pero insuficiente sin financiación y objetivos concretos; "Necesitamos un proyecto realista y financiado. Sin un plan, no avanzaremos al ritmo que necesitamos".

Llevar la medicina de precisión a todo el país

La medicina de precisión, basada en el análisis genómico del tumor, está transformando la práctica oncológica. "La cartera de servicios que ofrecemos hoy no se parece en nada a la de 2023. Es un campo tan dinámico que necesitamos incorporar la innovación lo antes posible", asegura. Aunque reconoce que no todos los hospitales pueden disponer de la misma tecnología, insiste en la creación de una red de centros de referencia que garantice igualdad de acceso para todos los pacientes, independientemente de su lugar de residencia.

De Castro, jefe de sección de Oncología en el Hospital La Paz, advierte de que el crecimiento de la supervivencia no siempre va acompañado de refuerzos suficientes en la asistencia. "La oncología no puede hablar de listas de espera. Necesitamos diagnosticar y tratar cuanto antes, y eso requiere dimensionar las plantillas", afirma. Por último, reclama acelerar la autorización en España de nuevos fármacos ya aprobados por Europa. “Ha habido mejoras, pero son insuficientes. Es un proceso tan dinámico que debemos incorporar los nuevos tratamientos casi en tiempo real”.