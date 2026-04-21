Un equipo de científicos de los Institutos Gladstone (Estados Unidos) ha dado un paso decisivo al elaborar un nuevo mapa genético que revela cientos de factores implicados en la infección por VIH, entre ellos dos proteínas capaces de frenar por completo la replicación viral. Los resultados, publicados en Cell, abren una vía inédita para comprender cómo interactúa el virus con las células humanas.

El mapa genético

En este trabajo, los investigadores han creado el primer mapa integral que muestra, con detalle, cómo el VIH se relaciona con células humanas reales. Gracias a ello, identificaron numerosas proteínas que favorecen la proliferación del virus y otras que actúan como auténticos bloqueos naturales. "El VIH ha sido una crisis mundial durante más de 40 años", señala Alex Marson, director del Instituto de Inmunología Genómica Connie y Bob Lurie de Gladstone-UCSF y líder del estudio. Según explica, analizar directamente las células T humanas ha permitido descubrir genes que hasta ahora se desconocían y que determinan si estas células pueden ser infectadas o no.

Marson, médico especializado en enfermedades infecciosas y con experiencia clínica en VIH en San Francisco, ha trabajado estrechamente con Nevan Krogan, director del Centro de Complejos Reguladores y Accesorios del VIH (HARC). Este programa multidisciplinar busca profundizar en las interacciones entre el virus y las células humanas para avanzar en nuevas estrategias terapéuticas. Según explica Nevan Krogan, este trabajo representa el primer análisis genómico capaz de demostrar cómo los genes humanos influyen en la infección por VIH utilizando células extraídas directamente de sangre de donantes. Para el investigador, que dirige el Instituto de Biociencias Cuantitativas de la UCSF, estos resultados podrían allanar el camino hacia nuevas estrategias terapéuticas que refuercen la capacidad del sistema inmunitario para resistir al virus.

Beneficios futuros

El VIH infecta principalmente a las células T CD4+, esenciales para coordinar la respuesta inmunitaria. Sin embargo, gran parte del conocimiento acumulado sobre el virus procede de estudios realizados con líneas celulares "inmortalizadas", modelos fáciles de manipular en laboratorio pero que no reflejan con precisión lo que ocurre en el organismo humano. Esta limitación ha dejado durante años una visión incompleta de cómo reaccionan realmente las células frente al virus. Aunque la terapia antirretroviral permite mantener el VIH bajo control, el virus reaparece si el tratamiento se interrumpe. Incluso cuando es indetectable, permanece escondido en reservorios dispersos por el cuerpo, un fenómeno que sigue siendo uno de los mayores desafíos en la investigación. Las técnicas avanzadas aplicadas en este estudio sobre células T humanas podrían aportar información clave para comprender mejor esa latencia viral.

Los expertos señalan que hasta ahora no existía un modelo eficaz para identificar los factores que intervienen en la persistencia del VIH en estado latente. Con esta nueva plataforma, pueden plantearse preguntas que antes eran inaccesibles y avanzar hacia estrategias que permitan eliminar esos reservorios que los tratamientos actuales no alcanzan. Además de sus hallazgos, el estudio proporciona un recurso de enorme valor para la comunidad científica. "Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los genes humanos influyen en la infección por VIH", afirma Alex Marson. Su expectativa es que este mapa genético se convierta en una herramienta fundamental para futuras investigaciones y sirva también como modelo para estudiar otras enfermedades infecciosas en distintos tipos de células humanas.