LA CELULA GRP78 LAS VUELVE INVASIVAS Y MÓVILES

Un sorprendente hallazgo ha revelado detalles clave sobre cómo las células cancerosas hacen metástasis y sugiere nuevos enfoques terapéuticos para detener su propagación, según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' los investigadores de la Universidad del Sur de California (USC), en Estados Unidos.