Investigadores de la Facultad de Medicina Duke-NUS y del Centro Nacional de Enfermedades infecciosas de Singapur han hallado que los supervivientes del SARS de 2003 que han recibido la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech producen anticuerpos muy potentes.



Estos tienen la capacidad de neutralizar todas las variantes preocupantes del SARS-CoV-2, así como otros coronavirus animales con capacidad para desencadenar infecciones en los seres humanos.



El descubrimiento, publicado en la revista New England Journal of Medicine, aumenta la esperanza para el desarrollo de una vacuna más eficaz contra diferentes coronavirus. Es la primera vez que se prueba la reactividad neutralizadora cruzada en humanos.



Dentro de la familia del coronavirus, tanto el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2 dependen de la molécula ACE2 para penetrar las células humanas. Esto también ocurre con coronavirus presentes en animales como el murciélago, el pangolín o la civeta.



Así, estos virus capaces de pasar de animales a humanos reciben el nombre de sarbecovirus. Por ello, se está analizando la manera de inducir anticuerpos neutralizantes pan-sarbecovirus que bloqueen la interacción entre el virus ACE2 y los humanos.



Esto protegerá al ser humano de todos los tipos de coronavirus y de futuros sarbecovirus. Para probarlo, se reclutaron a ocho personas supervivientes del SARS-CoV-2, de la epidemia de SARS de 2003, a diez personas sanas y a diez supervivientes de la Covid-19.



De este modo, se comparó la respuesta inmunitaria de los tres grupos antes y después de recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2. Así, los supervivientes del SARS-CoV-1, tenían anticuerpos neutralizantes contra este, pero no contra el segundo tipo.



Tras la vacunación, todos los grupos presentaron grandes cantidades de anticuerpos neutralizantes para ambos tipos. Lo más importante es que los supervivientes del SARS-CoV-2 también tenían anticuerpos contra todos los sabercovirus que fueron examinados.