El estudio, desarrollado en colaboración con el Instituto Nacional Francés para la Investigación Agronómica y Ambiental (INRAE) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), aporta una nueva perspectiva sobre cómo el entorno químico al que está expuesta la población puede influir en la salud reproductiva masculina.

Los resultados, publicados en la revista Exposome, se basan en una metodología analítica pionera que ha permitido evaluar simultáneamente la presencia de más de 2.000 compuestos orgánicos y detectar asociaciones entre determinadas sustancias y la calidad del semen.

El exposoma químico y la fertilidad masculina

La infertilidad afecta actualmente a alrededor del 15% de la población mundial y los factores masculinos están implicados en entre el 40 y el 50 por ciento de los casos. En las últimas décadas, este problema se ha visto agravado por factores ambientales y de estilo de vida, que cada vez adquieren mayor relevancia en la investigación científica.

En este contexto, el estudio aborda el análisis del llamado exposoma químico, entendido como el conjunto de sustancias químicas a las que una persona está expuesta a lo largo de su vida. Aunque la investigación no permite establecer relaciones causales directas, sí pone de manifiesto asociaciones significativas entre la exposición a múltiples compuestos y distintos parámetros de la calidad seminal.

"Los resultados evidencian que la exposición simultánea a diversas sustancias químicas se asocia con alteraciones en la calidad del semen, lo que refuerza la necesidad de estudiar estos factores de forma integrada", explica Montse Marquès, investigadora del IDAEA-CSIC y autora principal del trabajo.

Una técnica analítica de alta precisión

Para llevar a cabo el estudio, el equipo científico desarrolló una innovadora metodología basada en espectrometría de masas de alta resolución. Esta técnica permite determinar la masa exacta de los compuestos con una precisión superior a 0,001 unidades de masa atómica, lo que hace posible diferenciar sustancias con estructuras químicas muy similares que pasarían inadvertidas con métodos convencionales.

La investigación analizó muestras de semen, sangre y orina de 48 hombres sanos de entre 18 y 40 años residentes en Tarragona. Mediante un cribado químico de amplio espectro, se evaluó la exposición habitual de los participantes a miles de compuestos orgánicos presentes en el entorno.

El análisis permitió detectar 42 sustancias químicas en el semen, otras 42 en la orina y 48 en la sangre. Entre ellas se encontraban edulcorantes artificiales, insecticidas, compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados (PFAS), retardantes de llama, sustancias relacionadas con alimentos y fármacos, así como marcadores de consumo de tabaco.

Asociaciones con la calidad del esperma

El estudio reveló que algunos de los compuestos detectados se asociaban de forma negativa con distintos parámetros de la calidad seminal. Sustancias como el acesulfamo, un edulcorante artificial de uso extendido, el bisfenol-S, empleado en plásticos y resinas, o determinados insecticidas y surfactantes industriales, se relacionaron con una menor concentración de espermatozoides, alteraciones en su morfología o una reducción en el número total.

Otros compuestos, como el fosfato de trietilo, un retardante de llama utilizado en materiales de construcción, vehículos o dispositivos electrónicos, se asociaron con un menor volumen espermático, mientras que ciertos aditivos empleados en la fabricación de neumáticos mostraron relación con una disminución de la movilidad y la vitalidad del esperma.

Los investigadores también confirmaron asociaciones negativas ya descritas en la literatura científica para compuestos derivados del tabaco, como la nicotina y la cotinina, así como para sustancias perfluoradas presentes en utensilios de cocina, envases y textiles.