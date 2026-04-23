Este hallazgo no es solo un hito histórico; es una pieza fundamental para la biomedicina del futuro. Al estar históricamente infrarrepresentadas en los mapas genómicos mundiales, estas poblaciones guardaban secretos sobre la adaptación humana a entornos extremos; desde las cumbres de los Andes hasta la selva amazónica, que ahora podrán aplicarse al diseño de fármacos y la prevención de enfermedades globales.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature, ha secuenciado 128 genomas completos de alta cobertura en ocho países latinoamericanos, representando a 45 poblaciones y 28 familias lingüísticas. Estos datos han permitido identificar señales de selección natural vinculadas a la respuesta inmunitaria, el metabolismo, el crecimiento y la fertilidad. Como señala Tábita Hünemeier, líder del estudio, conocer esta diversidad beneficia tanto a las comunidades originarias como a la población mundial, permitiendo una medicina más precisa y personalizada que tenga en cuenta las particularidades genéticas de cada linaje.

Tres oleadas y un rastro ancestral misterioso

Uno de los descubrimientos más sorprendentes del proyecto es la identificación de una tercera oleada migratoria hasta ahora desconocida. Si bien se sabía de las migraciones de hace 15.000 y 9.000 años, el equipo ha hallado huellas genéticas de un movimiento masivo ocurrido hace apenas 1.300 años desde Mesoamérica hacia Sudamérica y el Caribe. Además, la investigación confirma el impacto devastador del "cuello de botella" de la colonización europea, que diezmó al 90% de la población, aunque sorprendentemente se observa una continuidad genética de más de 9.000 años en algunas regiones.

El estudio también desvela que aproximadamente el 2% del genoma de algunos pueblos muestra afinidad con poblaciones de Australasia (Australia y Nueva Guinea). Este rastro sugiere que una población asiática antigua, hoy desaparecida, se mezcló con los ancestros de los indígenas americanos antes de su entrada en el continente. Asimismo, se confirma que entre el 1% y el 3% de su ADN procede de neandertales y denisovanos, aportando variantes que fueron cruciales para que los primeros pobladores se adaptaran con éxito a las presiones ecológicas del nuevo continente.

Colaboración directa con las comunidades

Más allá del laboratorio, el éxito de esta investigación radica en su enfoque ético y colaborativo. El equipo internacional ha trabajado en contacto directo con las comunidades indígenas, integrando los hallazgos científicos con la visión tradicional de los pueblos originarios. Esta alianza ha sido fundamental para que el conocimiento generado no sea una mera extracción de datos, sino un recurso que empodere a las comunidades en su derecho a una salud de calidad y a la preservación de su memoria histórica.

Con esta nueva base de datos, la ciencia da un paso de gigante hacia la equidad genómica. Entender cómo los pueblos indígenas americanos han evolucionado para resistir enfermedades o adaptarse a dietas específicas abre una ventana de oportunidades para la salud global. La mayor base de datos genética de América es, en definitiva, un homenaje a la resiliencia de unas poblaciones que, a pesar de los desafíos de la historia, siguen custodiando en su sangre las claves de la evolución humana.