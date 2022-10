La Confederación Salud Mental España ha organizado un acto en el que jóvenes e influencers han puesto en común sus experiencias personales con la salud mental, sus preocupaciones y sus propuestas en este ámbito, y donde han sacado en conclusión que la educación es la vía para mejorar la gestión emocional de las nuevas generaciones.

El evento, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE, bajo el título ‘Dale like a la salud mental. Hablemos sin filtros’, se dividió en dos mesas de debate, moderadas por el actor y escritor Damián Alcolea.

En su discurso de bienvenida, Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España, se refirió al cambio de perspectiva con el que la juventud aborda en la actualidad el tema de la salud mental.

“Hay quien os llama la generación de cristal. Os creen frágiles. Yo estoy en total desacuerdo. No es que antes la juventud no sufriera, es que antes no se manifestaba, era un tabú. Ahora todo se habla con mayor naturalidad. Si en algo os parecéis al cristal no es en la fragilidad, es en la transparencia”, aseguró el González Zapico.

Además, realizó además tres propuestas para mejorar el bienestar de la población: “Feminicemos el mundo, caminemos hacia un consumo responsable y vayamos hacia una perspectiva humana de la vida”.

Jornada "Dale like a la salud mental. Hablemos sin filtros" | Salud Mental España

Debate sobre la situación actual de la juventud

En la primera mesa de debate, participaron Inma Rubiales, escritora (@inmaaRv); Pablo R. Coca, psicólogo e ilustrador (@occimorons); Daniel Fernández, cómico e influencer (@danielffez); y Samantha Hudson, cantante y activista LGTBIQ+ (@badbixsamantha).

Hablaron sobre los estereotipos que rodean a la juventud y la situación compleja a la que se enfrentan en relación con el futuro, la precariedad laboral y la falta de esperanza en llevar a cabo un proyecto de vida.

Las personas participantes comentaron también la importancia de la familia y el entorno como apoyo para las personas con problemas de salud mental, y desgranaron las dificultades que se pueden encontrar en el proceso.

Además, se trató el estigma y la incomprensión que sufren las personas con un trastorno mental, tanto dentro como fuera del sistema sanitario. Se puso también de manifiesto la necesidad de recibir la atención adecuada, y destinar los recursos públicos necesarios para que la salud mental sea abordada en función de las necesidades de la persona.

Debate sobre el impacto de las redes sociales

En la segunda mesa de debate participaron Mara Jiménez, artista (@croquetamente__); Elisabet Carreño, pianista y cantante (@elisabetcarreno); Ian Suárez, activista LGTBIQ+ (@sapodecara); y Paula González, estudiante (@glezpaulaa).

En esta mesa, se comentó el alto nivel de exposición en redes sociales al que se enfrentan las personas jóvenes y cómo eso puede impactar en su salud mental. También se indicó la necesidad de abordar la gestión emocional desde los centros educativos, así como erradicar el acoso escolar en todas sus formas.

Las personas participantes hicieron especial hincapié en que las generaciones venideras deben recibir educación en este sentido, y se comentó la importancia de que los hombres hablen sobre su malestar psíquico con libertad. Además, se trató el tema de la prevención del suicidio y cómo enfrentarse al duelo desde la perspectiva de la familia.

Para finalizar el acto, la cantante y compositora Eilsabet Carreño, concursante del programa de televisión Got Talent, interpretó su canción ‘Veritat’, que trata el tema del suicidio de un ser querido.