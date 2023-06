La publicación de la Dra López-Bendito: "Prenatal activity from thalamic neurons governs the emergence of functional cortical maps in mice", establece que el sentido del tacto surge en el cerebro antes del nacimiento, cuando hasta ahora se defendía que los sentidos desarrollan progresivamente su funcionalidad en las etapas posteriores al nacimiento.

Otros investigadores del CSIC, como Carlota Escutia (Protección del Medio Ambiente) y Daniel Maspoch (Nuevas Tecnologías), han sido reconocidos con el Premio Rei Jaume I 2023, en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat de València.

El resto de reconocimientos han sido para Antonio Echevarren Pablos, premio en Investigación Básica; Olympia Bover Hidiroglu, premio en Economía; y Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, premio al Emprendedor.

Después de cerca de tres horas de deliberación, el centenar de científicos y expertos que componen el jurado, entre ellos 21 premios Nobel, ha elegido a los galardonados y galardonadas en cada una de las seis categorías de entre las 222 candidaturas presentadas. El acto solemne, presidido por el jefe del Consell en funciones, Ximo Puig, ha contado con la presencia de Javier Quesada y Vicente Boluda, presidente ejecutivo y presidente de la Fundación Valenciana de Premios Rei Jaume I, respectivamente.

Los premios, que este año cumplen 35 ediciones, fueron fundados por el bioquímico valenciano Santiago Grisolía para fomentar la investigación científica, la protección del medio ambiente, la economía y el emprendimiento. Cuentan con una dotación de 100.000 euros cada galardón.

Trayectoria de Guillermina López-Bendito

Guillermina López-Bendito (1975), investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC-Universidad Miguel Hernández), es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Alicante. Se doctoró en el año 2000 en el Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC-UMH). Tras cuatro años como investigadora postdoctoral en la Universidad de Oxford, regresó al Instituto de Neurociencias con un contrato Ramón y Cajal del CSIC en 2004.

En 2007 formó su propio grupo de investigación, Desarrollo, Plasticidad y Regeneración de los Circuitos Talamocorticales. Guillermina López-Bendito ha obtenido dos de las prestigiosas ayudas del European Research Council (ERC) para la investigación de alto nivel en el continente europeo. Con la última, una Advanced Grant en 2022, quiere conocer mejor los lugares que procesan la información sensorial en el cerebro y comprobar si las sensaciones obtienen su identidad durante el desarrollo prenatal o después del nacimiento.

Su investigación se centra en averiguar cómo se forma una de las conexiones cerebrales más complejas en el sistema nervioso central de los mamíferos: la denominada tálamo-cortical. El tálamo es la vía de entrada al cerebro de la mayoría de los sentidos. Desde aquí, la información es transmitida con un orden determinado (topográfico) a la corteza cerebral, que es el centro de mando donde se procesa e interpreta la información procedente del tálamo. Así, el sistema tálamo-cortical da lugar a la percepción de los estímulos que nos rodean y nos permite interpretar el mundo.

Es autora de más de medio centenar de publicaciones científicas. Recientemente publicó en Science un estudio que demuestra que los circuitos del tacto y de la vista no son independientes en el embrión, sino que están entremezclados. Es al nacer cuando estos circuitos se separan y las respuestas a los estímulos sensoriales pasan a ser independientes.

Entre los reconocimientos destacan el Premio Joseph Altman en Neurociencia del Desarrollo (2018), por su trabajo sobre circuitos tálamo-corticales, implicados en procesos como la percepción sensorial o la consciencia. Y el prestigioso premio internacional IBRO-KEMALI para investigadores menores de 45 años (2017) por sus "contribuciones excepcionales" al estudio del desarrollo y plasticidad de las conexiones entre el tálamo y la corteza cerebral, las más importantes en el cerebro para el procesamiento de la información sensorial.