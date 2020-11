Afecta tanto a mujeres como a hombres y, sus principales complicaciones, son la fractura vertebral (la más frecuente) y la fractura de cadera (la más grave). La incidencia de la fractura de cadera se sitúa en siete casos por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años en España.

Aunque los varones están menos expuestos a ella, si padecen esta patología lo hacen generalmente de forma más grave. En ellos es esencial identificar la posible causa de la enfermedad, que puede deberse a factores como la enfermedad hepática, hipercalciuria o hipogonadismo.

El estudio de factores genéticos es esencial para obtener un mayor conocimiento sobre la osteoporosis, ya que la masa ósea de una persona está determinada en un 90% por cuestiones genéticas. La osteoporosis, al igual que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades silenciosas, que se manifiestan solo cuando aparecen las complicaciones. Se sabe que la relación entre ambas patologías es bidireccional, ya que la calcificación de los huesos puede contribuir también a la calcificación de los vasos sanguíneos, y la presencia de factores de riesgo vascular incrementan la probabilidad de padecer una osteoporosis.

Un 50% de mujeres y un 20% de hombres sufrirán alguna fractura

Debido a la fragilidad ósea, se espera que en los países desarrollados un 50% de las mujeres y un 20% de los hombres mayores de 50 años sufrirán en su vida alguna fractura.

Esto supone un gran reto para los sistemas sanitarios, incluido el español, tanto desde una perspectiva económica como clínica. De hecho, debido a su prevalencia e implicaciones sociales y para la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la osteoporosis como uno de los principales problemas de salud en los países de Occidente, incluyendo acciones específicas, tanto de atención primaria como secundaria, para disminuir sus alarmantes cifras.

Los principales factores de riesgo en osteoporosis son: la edad, la falta de estrógenos, algunas enfermedades y sus tratamientos.

Perfil del paciente con osteoporosis en España

El artículo “Perfil de los pacientes que acuden al médico internista para valoración de osteoporosis: registro OSTEOMED”, publicado en Revista Clínica Española (RCE), una publicación científica de SEMI, ha evaluado a 2.024 pacientes con osteoporosis (89,87% mujeres, 10,13% hombres) del Registro OSTEOMED. La edad media de los pacientes fue de 64,1 ±12,1 años (mujeres, 64,7 ±11,5 años; hombres, 61,2 ±14,2 años).

No hubo diferencia entre sexos en la historia de caídas recientes (9,1-6,7%), mientras que sí se apreció en la ingesta diaria de calcio de lácteos (553,8 ±332,6mg en mujeres vs. 450,2 ±303,3mg en hombres) y en causas secundarias de osteoporosis (13% de hombres vs. 6,5% de mujeres). En la muestra se observaron un total de 404 fracturas (20%), destacando el número de fracturas vertebrales confirmadas (17,2%, 35,6% en hombres vs. 15,2% de las mujeres; p <0,001).

Una gran parte de los pacientes no recibía el tratamiento indicado y presentaba bajos niveles de actividad física y exposición solar. Un porcentaje importante de pacientes presentó comorbilidades asociadas, siendo las más frecuentes la hipertensión (32%) y la dislipidemia (28%).