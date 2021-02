La primera entrega del Barómetro sobre el primer aniversario de la pandemia señala que un 43,3% considera que este proceso es “lento” mientras que un 33% lo ve como “muy lento”, a pesar de que España está siendo uno de los países con mayor índice de vacunaciones.

Por el contrario, un 18,9% lo considera “normal”, mientras que un 4,3% lo estima “rápido” y un 0,3% “muy rápido”.

La culpabilidad principal recae en el Gobierno (39,1%), seguido por la industria farmacéutica (24,7%), la Unión Europea (24,1%) y las Comunidades Autónomas (10,9%). Tan sólo un 1,2% no sabe o no contesta.

Un 72,7% cree que no se cumplirán las predicciones de vacunar a un 70% de la población para este verano, frente a un 26,6% que sí lo ve factible.

La disposición a vacunarse es elevada y se fija en un 83,5%. Tan sólo un 11,6% no lo contempla. Un 4% ya ha sido vacunado y un 0,9% no sabe o no contesta a la cuestión.

Por marcas, la vacuna más valorada es la de Pfizer, con un 5,82%, seguida por la de Moderna (5,44%) y la de Astra Zéneca (5,05%). La vacuna rusa, Sputnik, roza el aprobado con un 4,78%

El Barómetro de laSexta Noticias es una encuesta realizada expresamente para la cadena por el Instituto de Investigación y Marketing Invymark, en la que quedan reflejadas las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.