El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha 'Epidemiradar', una herramienta ciudadana financiada por la Unión Europea para vigilar la gripe y la covid-19 y mejorar el seguimiento de las enfermedades respiratorias. Según manifestó el centro de investigación, cada año miles de personas padecen gripe o síntomas similares pero no acuden al médico. Estos casos leves, aunque frecuentes, no siempre se registran oficialmente y causan problemas para conocer la verdadera propagación de los virus respiratorios en España.

La plataforma online "Epidemiradar"

Con el objetivo de cubrir ese vacío, nace 'Epidemiradar', una plataforma online impulsada por el CSIC en el contexto del proyecto europeo de ciencias de datos EOSC-Siesta, la red europea Influenzanet y la Plataforma Interdisciplinar de Salud Global del CSIC. 'Epidemiradar' invita a cualquier persona residente en España a participar de forma voluntaria. El funcionamiento es sencillo: basta con registrarse en la web 'epidemiradar.es' y responder a un cuestionario inicial. A partir de ahí, los voluntarios reciben un correo semanalmente para informar sobre su estado de salud. Si no presentan síntomas, el proceso no lleva más de 30 segundos; en caso contrario, el formulario se completa en apenas unos minutos. Los datos de las respuestas se anonimizan y se agregan para representarlos por regiones y provincias de forma semanal, ilustrando en mapas la presencia y evolución de síntomas gripales o similares en toda España.

Utilidad de esta herramienta tecnológica

Estos datos permitirán a la comunidad científica detectar patrones y anticipar brotes, mejorando el conocimiento científico sobre la propagación de enfermedades infecciosas. Por ello, subrayó el investigador del CSIC en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (Ifisc-CSIC-UIB) y coordinador del proyecto, José J. Ramasco, "cada persona cuenta. Cuantos más voluntarios participen, más precisa será la fotografía de la situación sanitaria y mejor podremos anticiparnos a futuras epidemias". "El sistema tiene potencial más allá de las enfermedades infecciosas respiratorias, siendo Epidemiradar un primer paso para un sistema colaborativo de detección de enfermedades en la población". 'Epidemiradar' es el nodo español de la red europea Influenzanet, una iniciativa de salud pública presente en más de diez países. Su objetivo es aprovechar la colaboración ciudadana para complementar la vigilancia tradicional de la gripe y otros virus respiratorios.