Mientras sube el consumo de un gran número de drogas duras, el MDMA (éxtasis) parece perder fuelle con un descenso del 16%, lo que sugiere que los usuarios están desplazando sus preferencias hacia sustancias más potentes o con mayor disponibilidad.

España vuelve a situarse en una posición crítica dentro de este mapa de toxicidad. Junto a Bélgica y los Países Bajos, nuestro país encabeza la lista con mayores niveles de metabolitos de cocaína en el sur y oeste de Europa. Aunque el consumo de cannabis se mantiene estable, la expansión de la metanfetamina hacia zonas donde antes era residual, como la propia España o Turquía, indica una diversificación de las rutas de narcotráfico que preocupa seriamente a los expertos.

La metanfetamina gana terreno en el sur

Históricamente concentrada en la República Checa y Eslovaquia, la metanfetamina está "colonizando" nuevas plantas de tratamiento en el sur del continente. Mientras tanto, las anfetaminas tradicionales mantienen su dominio en el norte y centro de Europa (Suecia, Noruega y Alemania). Este análisis, realizado en 115 ciudades sobre una población de 72 millones de personas, permite a las autoridades detectar brotes de consumo antes incluso de que se traduzcan en urgencias hospitalarias.

El caso de la ketamina es el más drástico. Su espectacular aumento del 41% se concentra especialmente en Bélgica, Alemania y los Países Bajos, ganando terreno rápidamente en entornos de ocio nocturno. Este cambio de tendencia podría deberse a una pérdida de pureza en el mercado del MDMA, lo que empuja a los consumidores hacia otras sustancias sintéticas cuyos efectos y riesgos neurológicos a largo plazo son todavía un reto para la medicina preventiva.

Prevención a través del agua

Se destaca que este tipo de "minería de datos" en las alcantarillas es fundamental para diseñar campañas de concienciación mucho más localizadas y efectivas. No se trata solo de perseguir el tráfico de drogas, sino de entender a qué riesgos reales se está exponiendo la población en cada barrio o ciudad.

El informe concluye que la estabilidad del cannabis en toda Europa contrasta con la volatilidad de las drogas sintéticas. La detección precoz en las plantas de tratamiento de aguas residuales permite reforzar la atención sanitaria allí donde la toxicidad ambiental es más evidente, actuando como un sistema de alerta temprana indispensable para proteger la salud de las generaciones más jóvenes frente a las nuevas modas de consumo.