Con motivo de la celebración el 5 de octubre del Día Mundial contra la Meningitis, la SEN recordó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad afecta a unos 2,5 millones de personas y causa unas 250.000 defunciones cada año en el mundo.

Aunque la meningitis puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, la forma bacteriana es la más peligrosa y puede provocar la muerte en pocas horas si no se trata de inmediato. De hecho, alrededor de una de cada seis personas que contraen este tipo de meningitis, muere sobre todo por meningitis meningocócica y neumocócica. Hasta un 20% de los pacientes desarrolla una discapacidad grave.

Entre las posibles secuelas destacan problemas auditivos, de visión, del habla, del lenguaje, de memoria y otros problemas neurológicos derivados del daño cerebral producido por la enfermedad, así como amputaciones de extremidades que afectan seriamente la calidad de vida. De hecho, la meningitis es la sexta enfermedad neurológica que más discapacidad provoca en el mundo, tras el ictus, la encefalopatía neonatal, la migraña, la demencia y la neuropatía diabética.

Meningitis bacteriana

En el último año se produjeron en todo el mundoque provocaron aproximadamente. Y aunque, a nivel mundial, la mayor carga de morbilidad se observa en un área conocida como el "cinturón africano de la meningitis", que se extiende desde Senegal hasta Etiopía.de que, de forma ocasional o en forma de brotes, se notifiquen casos de esta patología.

La coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la SEN, la doctora Saima Bashir afirma que, "aunque en España la incidencia de la meningitis sigue siendo baja, esta enfermedad continúa siendo una de las primeras causas de muerte por infección en niños y adolescentes, además, estamos observando una ligera tendencia ascendente de los casos desde el año 2014".

Por ejemplo, añadió, "en España, en 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, frente a los 270 del año anterior, por lo que desde la Sociedad Española de Neurología instamos a reforzar la prevención y vacunación, animando a padres y cuidadores a que sigan el calendario de vacunación de niños y adolescentes y tengan precaución en los contactos con personas que hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad".

La importancia de prevenir ante cualquier sospecha

Por otra parte, indicó que ante cualquier sospecha de meningitis se aconseja, ya que "la detección y el tratamiento precoz son fundamentales para salvar vidas y reducir secuelas una vez que se ha desarrollado esta enfermedad. La meningitis, por lo que es una enfermedad que requiere atención médica urgente".

Entre los síntomas más comunes destacan fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y erupciones cutáneas. En bebés y niños pequeños puede manifestarse con irritabilidad inexplicable, vómitos y abultamiento de la fontanela.

Aunque cualquier persona puede contraer meningitis, los grupos de mayor riesgo son los niños menores de cinco años, sobre todo cuando no están vacunados, y los jóvenes de entre 15 y 24 años. Las personas inmunodeprimidas también tienen mayor riesgo de padecer diferentes tipos de meningitis, así como aquellas que viven o trabajan en entornos especialmente concurridos.

Higiene personal

"Aunque la vía de transmisión varía según el organismo, la mayoría de las bacterias que causan meningitis se contagian entre los seres humanos principalmente a través del contacto cercano con una persona infectada, tras la inhalación de las pequeñas partículas líquidas que se expulsan al hablar, toser o estornudar", explicó la doctora Saima Bashir.

Por ello, remarcó, "aunque la medida más eficaz contra la meningitis es la vacunación, también lo son los hábitos de higiene personal. De hecho, al dejar atrás las medidas de contención por la pandemia de la covid-19, se ha observado una tendencia creciente de incidencia de la meningitis meningocócica desde el año 2022, lo que resalta la importancia de las medidas de higiene personal para evitar esta enfermedad".