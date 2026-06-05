Así lo concluye una investigación liderada por el Instituto Karolinska de Suecia, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica JAMA Network Open. La hipertensión arterial durante la gestación es una complicación relativamente frecuente y puede constituir una señal temprana de preeclampsia, una afección potencialmente grave para la madre y el bebé.

Estudio científico

Actualmente, la evaluación del riesgo se realiza principalmente una vez iniciado el embarazo, mediante el seguimiento de la presión arterial y otros indicadores clínicos durante las consultas prenatales. Sin embargo, el nuevo estudio apunta a que ciertos cambios metabólicos podrían detectarse varios años antes de la concepción. En concreto, los investigadores observaron que pequeñas anomalías en los niveles de glucosa, lípidos sanguíneos y marcadores de inflamación se asocian con una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión o preeclampsia durante el embarazo. La investigación fue dirigida por Karin Leander, profesora asociada del Instituto de Medicina Ambiental del Instituto Karolinska, quien destaca que estos análisis de sangre ya forman parte de la práctica sanitaria habitual en otros contextos.

Según la investigadora, los resultados muestran que las pruebas realizadas antes del embarazo podrían convertirse en una herramienta útil para identificar de forma temprana a las mujeres con mayor riesgo y facilitar estrategias preventivas antes incluso de la gestación. Para llevar a cabo el estudio, los científicos analizaron información procedente de la base de datos AMORIS, que incluye a más de 35.000 mujeres residentes en Estocolmo que posteriormente tuvieron su primer hijo. Entre cuatro y seis años antes del embarazo, las participantes se habían sometido a distintos controles médicos y análisis de sangre en los que se evaluaron parámetros como la glucosa, los lípidos sanguíneos y diversos marcadores relacionados con procesos inflamatorios de bajo grado. Posteriormente, las investigadoras realizaron un seguimiento de estas mujeres a través de registros nacionales de salud.

Resultados en pacientes

Los resultados mostraron que el 5,5 % de las participantes desarrolló hipertensión gestacional o preeclampsia durante el embarazo. Sin embargo, entre las mujeres que presentaban alteraciones metabólicas antes de la gestación, el porcentaje de afectadas osciló entre el 5,5 % y el 12,8 %, dependiendo del marcador analizado. En cambio, entre aquellas cuyos valores se encontraban dentro de los rangos considerados normales, la incidencia fue notablemente inferior, situándose entre el 4,1 % y el 5,3 %. El estudio identificó varias señales asociadas a un mayor riesgo. Entre ellas destacan niveles moderadamente elevados de colesterol LDL, triglicéridos y apolipoproteína B, así como concentraciones más altas de haptoglobina, un marcador de inflamación. También se observó una relación con el índice TyG, un indicador utilizado para detectar alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

Para Karin Leander, este hallazgo sugiere que los análisis sanguíneos rutinarios podrían desempeñar un papel complementario en la evaluación del riesgo reproductivo. Además, considera que esta información podría servir como punto de partida para que los profesionales sanitarios orienten a las mujeres en edad fértil sobre hábitos de vida saludables tanto antes como durante el embarazo. Pese a los resultados obtenidos, los autores recuerdan que las causas de la hipertensión gestacional y la preeclampsia son complejas y todavía no se conocen completamente. Asimismo, subrayan que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer una relación directa de causa y efecto entre los marcadores analizados y el desarrollo de estas complicaciones. Los resultados abren así la puerta a futuras estrategias de prevención basadas en la identificación precoz de factores de riesgo, con el objetivo de mejorar la salud materna antes incluso del inicio del embarazo.