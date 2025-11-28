En el marco del XVI Congreso del Cáncer de Pulmón del GECP, que se ha celebrado en Barcelona, más de 500 expertos nacionales e internacionales han expuesto las últimas novedades científicas y clínicas en el abordaje integral del cáncer de pulmón. Entre ellos, los avances de la inmunoterapia, nuevas técnicas de sobre la cirugía torácica, el rol de la biopsia líquida en la medicina personalizada o los avances en el análisis molecular del tratamiento.

El cáncer de pulmón es el tumor más letal en España, con 23.239 fallecimientos anuales: 3 de cada 10 pacientes sobreviven a los cinco años, aunque la supervivencia ha mejorado un 12 % en la última década gracias a la investigación y las nuevas terapias.

Resultados del informe

El informe subraya que el tabaquismo sigue presente como causa directa de la enfermedad, tanto en España como en Cataluña, dado que el 86% de los casos provienen del tabaquismo, de los cuales el 42,6 % son fumadores y el 43,8 % exfumadores; y solo el 13% no ha fumado nunca. En esta línea, el presidente del GECP, el doctor Mariano Provencio, ha destacado en una rueda de prensa que los resultados "confirman que el tabaquismo continúa condicionado de manera directa la carga de la enfermedad en la población". En este contexto, ha explicado que "es imprescindible reforzar las políticas de prevención y los programas de abandono del tabaco desde las edades más tempranas porque sigue siendo el factor de riesgo más modificable".

Otro de los problemas es que, según los datos del GECP, el 53 % de los casos se detectan en fases avanzadas en Cataluña, con opciones de curación limitadas. Los especialistas del GECP también han advertido, sobre la aparición de nuevos perfiles en Cataluña, porque uno de cada veinte pacientes tiene menos de cincuenta años. Respecto al sexo, los resultados mantienen la tendencia típica en España: el cáncer de pulmón continúa siendo más frecuente en hombres, que representan el 73,9 % de los casos registrados en Cataluña, frente al 26 % de mujeres.

Recomendaciones para el futuro

Con estos resultados, Provencio ha considerado que "España necesita un Plan Integral de Cáncer de Pulmón que gestione todas estas acciones: prevención y cesación tabáquica (ayuda para dejar de fumar), detección precoz, rutas rápidas de diagnóstico precoz, protocolos homogéneos, inversión tecnológica y fortalecimiento de la Atención Primaria". "Solo con una estrategia estructurada, global y sostenida podremos cambiar realmente el pronóstico de esta enfermedad en los próximos años", ha concluido.